泳兒 洪助昇學校巡演談低潮期 Pandora Finally鼓勵學生玩咗先

泳兒、洪助昇、樂隊Pandora及男團Finally，近日一起出席第二季的《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》活動，穿梭全港13間中學，分享他們的「自我推動術」，幫助學子們應對求學時的挑戰與壓力。

泳兒最近帶著她的師弟洪助昇，還有香港著名長跑好手羅映潮，來到了聖公會聖三一堂中學，與學生們展開了一場近距離的分享會。泳兒不僅獻唱了《無糖可樂》和《溝渠暢泳》，還特意走到台下與學生握手、派心，甚至有同學要求她簽名，場面熱鬧得像是小型演唱會。

曾經失聲的泳兒，坦言那段低潮期讓她感到迷茫和失落，「作為一個歌手，失去唱歌的能力，真的不知道自己能做些甚麼。」不過，她也強調，最終每個人都得找到自己的出口，並鼓勵學生們要有耐性：「慢慢一步一步去解決困難，給自己一些時間。」