泳兒 洪助昇學校巡演談低潮期 Pandora Finally鼓勵學生玩咗先

泳兒、洪助昇、樂隊Pandora及男團Finally，近日一起出席第二季的《電笠：人人和音 SCHOOL TOUR》活動，穿梭全港13間中學，分享他們的「自我推動術」，幫助學子們應對求學時的挑戰與壓力。
泳兒最近帶著她的師弟洪助昇，還有香港著名長跑好手羅映潮，來到了聖公會聖三一堂中學，與學生們展開了一場近距離的分享會。泳兒不僅獻唱了《無糖可樂》和《溝渠暢泳》，還特意走到台下與學生握手、派心，甚至有同學要求她簽名，場面熱鬧得像是小型演唱會。
曾經失聲的泳兒，坦言那段低潮期讓她感到迷茫和失落，「作為一個歌手，失去唱歌的能力，真的不知道自己能做些甚麼。」不過，她也強調，最終每個人都得找到自己的出口，並鼓勵學生們要有耐性：「慢慢一步一步去解決困難，給自己一些時間。」
而洪助昇則趁機為同學們帶來最新單曲《別想跟我再和好》，還唱了他的出道作《憑實力單身》，他在台上指出，無論過去錯失過甚麼機會，最重要的是要隨時準備好自己，因為「機會只會留給有準備的人」。
樂隊Pandora也不甘示弱，為學生們演唱了《安全距離》和《痛痛快快活活去》，激發全場氣氛。Pandora成員們提到，「當我們陷入困境時，最需要的就是休息和娛樂，這樣才能輕鬆面對問題。」他們建議同學們試著轉移注意力，再回去做同一件事情，會有不同的感受。
由小薯茄成員組成的Finally也獻上了《終於出歌》，他們更在演唱《樓下的貓》時，戴上可愛的貓耳頭飾，與同學們互動拍照。Finally鼓勵學生們要學會欣賞自己，並分享他們的幽默感：「幽默感能化解很多問題，大家多看我們的影片，保證能學到不少！」