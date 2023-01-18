洗米華判監18年｜澳門猛人涉足娛圈 撻著Mandy Lieu盛傳俾三億分手費

人稱「洗米華」嘅周焯華，由澳門猛人跨界涉足娛樂圈，本來都只係幕後老闆。但係令佢登上C1頭條嘅，唔止係旗下公司作品幾咁犀利，而係佢同Mandy Lieu嘅一段情。

周焯華喺澳門從事博彩業發跡，後來創立太陽城集團，除咗開設賭場、金融投資之外，仲跨入娛樂圈。旗下嘅太陽娛樂文化有音樂、電影、藝人管理等業務，全盛時期效力藝人有許志安、薛凱琪、Janice Man、方力申等，出品影片包括《低俗喜劇》、《狂舞派》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅Van》及《翠絲》等，曾經造就古天樂憑《殺破狼．貪狼》成為香港電影金像獎影帝、鄭中基及陳靜憑《低俗喜劇》奪得最佳男女配角等佳績。

洗米華：周太只有一個！

「洗米華」成為新晉娛樂大亨，開始頻頻登上娛樂版，不過最哄動莫過於傳出已婚嘅佢喺2014年同混血model Mandy Lieu（劉碧麗）撻著。更爆嘅係Mandy Lieu同洗米華嘅正室Heidi（陳慧玲）幾乎同時傳出懷孕。2015年中，Mandy喺英國誕下女兒，冇耐Heidi亦都為華哥誕下細女。同年年底，洗米華同Mandy公開拖手現身，有傳Heidi決定退出三角關係。

正當外界都認為Mandy「贏梗」之際，洗米華同Heidi關係卻突然好轉，華哥更曾公開表態「周太只有一個」！但係洗米華同Mandy仍未斬纜，甚至繼續「造人」，生咗2個女1個仔。

唔使現身幕前，Mandy 即使為雜誌影相都不施脂粉，同昔日艷光四射大有分別。