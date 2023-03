洛奇系列：王者之後3｜MCU反派擂台激戰 黑豹Killmonger VS 征服者Kang

《洛奇系列:王者之後3》(CREED III)本周在港上映,米高B佐敦 (Michael B. Jordan) 演而優則導,這次首執導筒令人期待,他再次擔演新一代拳王艾冬尼斯,稱霸拳壇之後,事業家庭兩得意。

演出獄囚犯

今次拍東有剛加入Marvel電影宇宙的黑人男星尊尼芬梅傑斯 (Jonathan Majors),他在MCU第五階段的《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)中以大反派「征服者康」(Kang the Conqueror)首度登場,而在《洛奇系列:王者之後3》中,尊尼芬梅傑斯就扮演男主角兒時好友兼天才拳手戴米安,其角色飽經多年牢獄之苦後刑滿出獄,並決意在擂台上奪回失去的一切,造就兩位MCU反派合作,並登上擂台一決高下。