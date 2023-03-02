洛奇系列：王者之後3｜MCU反派擂台激戰 黑豹Killmonger VS 征服者Kang

以繼父作靈感

米高B佐敦憑《黑豹》(Black Panther)的Erik Killmonger令事業高上一層樓，他今次第三度回歸艾冬尼斯這個角色，還首次走到鏡頭後擔任導演和監製。他說：「我清楚知道我想要怎樣的故事，以及艾冬尼斯一家人的發展去向。擔任導演這個挑戰激勵了我，我想看看我是否有能力自導自演，在鏡頭前後呈現出我腦海裡構思已久的意念。」至於尊尼芬扮演的戴米安入獄18年後重獲自由，他透露這個角色有對自由的強烈渴望，而他的繼父入獄前，也差點入選達拉斯牛仔(Dallas Cowboys)美式足球隊，「我看過他的那個夢想，那個渴望更多、更自由的小男孩。」另一部分的靈感來源，則是來自編劇Ryan Coogler的好友DeLo，對方經歷了和戴米安類似的生活，尊尼芬因此在演出前亦有參考對方，更看了每一部《洛奇》電影，望能演活角色及投入戲中神緒。