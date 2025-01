洛杉磯山火︱米路吉遜住了15年豪宅被焚 炮轟加州州長辦事不力

而米路吉遜有在Facebook分享洛杉磯的家被焚毀後的景象,相中看見他兒子正在搜索火災過後的現場,他又寫到:「I am deeply grateful that nothing happened to my family, even though my house was burnt down. This experience has reminded me of what truly matters……(管我的房子被燒毀了,但我的家人沒有發生任何事情,我對此深感感激。這段經歷提醒了我什麼才是真正重要的……)」

據悉,米路吉遜的房屋位處洛杉磯海岸富人區帕西菲克帕利塞茲(Pacific Palisades),該地區在今次大火中有數千棟房屋被燒毀,而這場火災到現在仍持續蔓延了多日。而據報道,火災的撲滅率僅在10%左右,難怪米路吉遜如此勞氣。