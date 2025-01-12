洛杉磯山火︱米路吉遜住了15年豪宅被焚 炮轟加州州長辦事不力

美國洛杉磯山林大火失控，當地大規模面積受到破壞，損失數以億計，大批當地民眾失去家園，當中包括很多荷李活名人，像影星米路吉遜(Mel Gibson)，他與家人家人居住了15年的豪宅，就受到這次火災波及被燒毀，令他忍不住在接受一名播客訪問時，炮轟加州州長Gavin Newsom辦事不力。
據悉這場山火發生時，米路吉遜和家人為了避險而撤離洛杉磯，現正身處德克薩斯州接受博客訪問，他在節目中批評州長Gavin Newsom，對災難應變處理不當，他說：「他(州長)說要解決山火，但實際上甚麼也沒做過，我們所有的稅款，似乎都花在Gavin Newsom的噴髮膠上。」
而米路吉遜有在Facebook分享洛杉磯的家被焚毀後的景象，相中看見他兒子正在搜索火災過後的現場，他又寫到：「I am deeply grateful that nothing happened to my family, even though my house was burnt down. This experience has reminded me of what truly matters……(管我的房子被燒毀了，但我的家人沒有發生任何事情，我對此深感感激。這段經歷提醒了我什麼才是真正重要的……)」
據悉，米路吉遜的房屋位處洛杉磯海岸富人區帕西菲克帕利塞茲(Pacific Palisades)，該地區在今次大火中有數千棟房屋被燒毀，而這場火災到現在仍持續蔓延了多日。而據報道，火災的撲滅率僅在10%左右，難怪米路吉遜如此勞氣。