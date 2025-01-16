洛杉磯山火︱被罵偽君子後捐款778萬 里安納度助消防員與災後重建

里安納度在洛杉磯山火燒得最旺盛時，乘私人飛機逃往墨西哥而遭到批評。

面對爭議，里安納度於IG story發表聲明，他寫道：「The Los Angeles wildfires are devastating our city. I am committing $1 million in partnership with Grewild's Rapid Response Program to support both urgent needs and post-fire recovery efforts. Initial aid will immediately benefit the LA Fire Department Foundation……(洛杉磯山火正在摧毀我們的城市。為了支援緊急救援和火災後重建工作，我承諾與@rewild快速應變計劃合作，提供100萬美元(約778.8萬港元)，洛杉磯消防局將立即獲得援助……)。」

50歲荷李活男星、著名環保人士里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)，早前因與26歲意大利名模女友Vittoria Ceretti，在洛杉磯山火燒得最旺盛期間，乘私人飛機逃往墨西哥而遭到批評，更有環保人士指責他為「偽君子」。

洛杉磯的山火自本月7日爆發以來，造成了大面積地方被焚燒，令數十人死亡和失踪，超過12,000棟建築物被燒毀。這次災難不僅影響當地居民生活，亦讓社會各界對環保和災後重建的關注，達到新的高度。

里安納度的捐款行為，雖然未能消除所有批評聲音，但他希望通過實際行動來支持受災人群。這場災難中社會各界的團結與支持尤為重要，全球期待能盡快見證洛杉磯早日重建與恢復生機。