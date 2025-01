洛杉磯山火︱被罵偽君子後捐款778萬 里安納度助消防員與災後重建

50歲荷李活男星、著名環保人士里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio),早前因與26歲意大利名模女友Vittoria Ceretti,在洛杉磯山火燒得最旺盛期間,乘私人飛機逃往墨西哥而遭到批評,更有環保人士指責他為「偽君子」。

面對爭議,里安納度於IG story發表聲明,他寫道:「The Los Angeles wildfires are devastating our city. I am committing $1 million in partnership with Grewild's Rapid Response Program to support both urgent needs and post-fire recovery efforts. Initial aid will immediately benefit the LA Fire Department Foundation……(洛杉磯山火正在摧毀我們的城市。為了支援緊急救援和火災後重建工作,我承諾與@rewild快速應變計劃合作,提供100萬美元(約778.8萬港元),洛杉磯消防局將立即獲得援助……)。」