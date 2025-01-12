洛杉磯山火｜Taylor Swift豪宅逃過祝融之災 Paris Hilton價值6426萬家居被焚毀

洛杉磯森林發生大規模火，損失不斷擴大，歌手Taylor Swift在當地的豪宅，目前據說是安全。Taylor Swift於2015年以2,500萬美元(約1.94億港元)購買的比華利山豪宅，由於靠近山火蔓延的地區，引起其fans的擔憂。而根據外媒報道，她的家目前尚未遭受任何損壞。

Taylor Swift的豪宅位於強制疏散區域之外，儘管如此，森林大火的情勢依然嚴峻，在該地的居民仍需時刻保持警惕。據洛杉磯當局的消息，這場山火已造成至少11人喪生。其中在Palisades火災中有5人喪生，而Eaton火災中則有6人喪生，此外，目前至少有13人失踪。