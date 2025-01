洛杉磯山火｜Taylor Swift豪宅逃過祝融之災 Paris Hilton價值6426萬家居被焚毀

雖然Taylor Swift的豪宅,逃過祝融之災,但很多名人未能倖免於此災難,美國名媛Paris Hilton,其位於Malibu價值約825萬美元(約6,426萬港元)的豪宅,就在這場火災中被焚毀,她在平台X拍下發災片段,又留言:「Praying for our beautiful city , So heartbroken to see it burning down like this.( 為我們美麗的城市祈禱,看到它被燒毀真的心碎。)」

而演員邁Miles Teller花費750萬美元(約5,842萬港元)購買的房屋就遭到山火的沒及。隨著火災持續,當地居民和名人在積極應對,希望洛杉磯市民能夠安全度過這次大火。