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娛樂
2025-01-12 16:13:13

洛杉磯山火｜Taylor Swift豪宅逃過祝融之災 Paris Hilton價值6426萬家居被焚毀

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Taylor Swifth的洛杉磯豪宅，被排除在當局強制疏散區域之外。

Taylor Swifth的洛杉磯豪宅，被排除在當局強制疏散區域之外。

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洛杉磯森林發生大規模火，損失不斷擴大，歌手Taylor Swift在當地的豪宅，目前據說是安全。Taylor Swift於2015年以2,500萬美元(約1.94億港元)購買的比華利山豪宅，由於靠近山火蔓延的地區，引起其fans的擔憂。而根據外媒報道，她的家目前尚未遭受任何損壞。

Taylor Swift的豪宅位於強制疏散區域之外，儘管如此，森林大火的情勢依然嚴峻，在該地的居民仍需時刻保持警惕。據洛杉磯當局的消息，這場山火已造成至少11人喪生。其中在Palisades火災中有5人喪生，而Eaton火災中則有6人喪生，此外，目前至少有13人失踪。

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Paris Hilton價值6,426萬豪宅，在這次歷史性火災中被焚毀。 Taylor Swifth的fans，非常擔心她洛杉磯的家被祝融燒毀。 據悉Paris Hilton在睇電視時，看見自己在Malibu的家受山火波及。 Miles Teller價值5,842萬港元的家，受山火沒及付之一炬。

雖然Taylor Swift的豪宅，逃過祝融之災，但很多名人未能倖免於此災難，美國名媛Paris Hilton，其位於Malibu價值約825萬美元(約6,426萬港元)的豪宅，就在這場火災中被焚毀，她在平台X拍下發災片段，又留言：「Praying for our beautiful city , So heartbroken to see it burning down like this.( 為我們美麗的城市祈禱，看到它被燒毀真的心碎。)」

而演員邁Miles Teller花費750萬美元(約5,842萬港元)購買的房屋就遭到山火的沒及。隨著火災持續，當地居民和名人在積極應對，希望洛杉磯市民能夠安全度過這次大火。

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