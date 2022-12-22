洪卓立巡唱順利舉行 廣州站門票內部訂購爆晒棚

洪卓立（Ken）近年轉戰影視界，暫別了一陣子歌壇後，終於在2022年尾舉行巡迴音樂會，第一站珠海站於日前完美展開，門票開售當天，一小時內就火速售罄，第二站廣州站未開賣，粉絲認購已經爆滿。廣州站將會在12月26日舉行，明年將會繼續餘下幾站的演出。

今次音樂會在1,000人的場地舉行，Ken表示：「其實好耐無開類似嘅個人音樂會或者演唱會，好想喺相對嚟講叫做近距離啲嘅場地接觸吓觀眾，唔想隔到好遠咁揮手，我都唔知個觀眾係咪望緊我，但噚日嘅表演係近到伸手可以摸到，同粉絲近到不停低炒影相。」