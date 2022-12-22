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娛樂
2022-12-22 22:34:58

洪卓立巡唱順利舉行 廣州站門票內部訂購爆晒棚

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洪卓立巡唱首站在珠海展開。

洪卓立巡唱首站在珠海展開。

洪卓立（Ken）近年轉戰影視界，暫別了一陣子歌壇後，終於在2022年尾舉行巡迴音樂會，第一站珠海站於日前完美展開，門票開售當天，一小時內就火速售罄，第二站廣州站未開賣，粉絲認購已經爆滿廣州將會在1226日舉明年將會繼續餘下幾站的演出

今次音樂會在1,000人的場地舉行，Ken表示：「其實好耐無開類似嘅個人音樂會或者演唱會，好想喺相對嚟講叫做近距離啲嘅場地接觸吓觀眾，唔想隔到好遠咁揮手，我都唔知個觀眾係咪望緊我，但噚日嘅表演係近到伸手可以摸到，同粉絲近到不停低炒影相。

洪卓立表示已很久沒開音樂會。

洪卓立表示已很久沒開音樂會。

提到音樂會主題，Ken表示大概含意並解構：「之前喺唔同嘅社交平台，我有時都會開心事台，等粉絲又或者有留意我嘅朋友，留低一啲心事或者心入面嘅說話，後來越積越多，後尾經過大家嘅同意，我最後將呢啲『來信』轉化做影片，同大家一齊分享唔同人嘅故事，希望可以透過網絡安撫吓大家，慰藉到大家嘅情緒，所以就創作咗一個叫『說故事的人』系列。去到音樂會嘅時候，我就覺得不如就將呢個系列搬上舞台啦。」

至於同女友劉沛蘅（Hillary）幾個月無見，有沒有不習慣？Ken搞笑地說：「有唔習慣㗎，生活入面突然少咗個人成日折磨你。不過好彩都可以傾吓視像電話。」

洪卓立將於12月26日到廣州舉行第二場個唱。

洪卓立將於12月26日到廣州舉行第二場個唱。

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