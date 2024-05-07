洪卓立經歷聲帶受損 自認唱歌技巧非高超全靠感情夠投入

同樣經歷過高低起跌，Ken表示更加珍惜身邊的人和事，加上早年聲帶受損，「亦都學識擁抱自己嘅聲音。」隨後便清唱《很想和你在一起》的開端，與觀眾一同分享努力練習，聲帶康復中的成果，氣氛感動。

洪卓立（Ken）日前於順德進行第二場《說故事的人音樂會》巡迴演出，演唱會舉行當日雖然遇上暴雨，但仍然無阻觀眾熱情，現場全場爆滿。演唱會以「珍惜」為主題。Ken希望觀眾來到現場聽歌的同時，透過自身經歷故事，跟觀眾分享「珍惜」二字在生命中的意義。

演唱會上，Ken自爆自己很多情侶歌迷都是因為透過後援會認識而走在一起，「同粉絲影相嘅時候，亦都見到有粉絲帶埋自己小朋友嚟到現場，好家庭、好溫暖好溫馨嘅感覺。」

順德站順利完成後，Ken於自己的社交平台分享感受，Ken坦言第二場自己的精神狀態，跟第一站的廣州場一樣繃緊，「因為選了一些自己喜歡又想分享給你們的歌 這些歌 我覺得都是能讓人有所抒發壓抑的力量」他又提到很多人好奇，為甚麼這個人常常唱到哭，是否歌詞跟他感同身受有關，他解說：「我只是覺得自己沒有高超的唱歌技巧 就只能在台上把自己的心完全打開全心全意地投入在情感內」最後他再次感謝冒雨前來欣賞演唱會的歌迷，「希望你們有所得着」。