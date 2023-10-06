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娛樂
2023-10-06 08:00:00

洪嘉豪新歌ＭＶ拍足24小時自覺變喪屍 首與黃偉文合作獲三層意義歌詞

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洪嘉豪在新歌《只要你不尷尬》MV 中，為英雄救美闖進喪屍世界。

洪嘉豪在新歌《只要你不尷尬》MV 中，為英雄救美闖進喪屍世界。

洪嘉豪(Kaho)近日推出新歌《只要你不尷尬》，請來一直想合作的黃偉文(Wyman)填詞，更獲對方度身訂造，填寫包含「內在小孩」、市井「尷尬」智慧和暗戀告白合共三個層次的歌詞，嘉豪自覺幸運，非常感激，「Wyman好了解我性格，坦白講一開始我收到份歌詞嘅時候，其實我未係好消化到，但到後來我再睇呢份歌詞，就發現Wyman其實係寫咗一份只有我先可以唱到嘅歌詞。」，我覺得真係非常之有緣份兼好好運氣，好多謝佢。」

洪嘉豪在新歌《只要你不尷尬》MV 中，為英雄救美闖進喪屍世界。 洪嘉豪在新歌《只要你不尷尬》MV 中，為英雄救美闖進喪屍世界。 新歌《只要你不尷尬》MV 拍足24小時，洪嘉豪感激一眾「喪屍」。 洪嘉豪在新歌《只要你不尷尬》MV 中，為英雄救美闖進喪屍世界。

 

嘉豪坦言，事前花了不少時間與Wyman交流，而Wyman則在社交平台分享，初收到demo，嘉豪想寫的主題是「your inner child 」，但他覺得很多人都寫過這主題的廣東歌，必須另找新鮮的切入點。他寫道，「其實很久以前就一直喜歡只要你唔尷尬尷尬嘅就係人哋 這句話，但你知道我，喜歡不只一個 layer 的歌詞，如果只寫這這13個字，我又嫌不夠難度也不夠有趣，但到底另一層故事應該是什麼呢？又一直想不出來，所以一直把這個 idea 靜置著。」直至收到Kaho的旋律和概念，「我突然覺得，可不可以寫份歌詞，又有「內在小孩」又講這個市井尷尬智慧的呢？結果寫完之後，我們還有第三個 layer：「暗戀告白」，將前兩個概念貫通起來，變成了 3 in 1！」Wyman果然非常有心。

洪嘉豪在新歌《只要你不尷尬》MV 中，闖進喪屍世界英雄救美。 洪嘉豪在新歌《只要你不尷尬》MV 中，闖進喪屍世界英雄救美。 嘉豪新歌《只要你不尷尬》ＭＶ造型。 嘉豪新歌《只要你不尷尬》ＭＶ造型。

尷尬從來都係自己心魔

嘉豪早前在社交媒體提供4張照片，並搞笑地放上一張素顏大頭照，讓一眾網民投選新歌封面，豈料此圖高票當選，自言是「找數真漢子」的嘉豪亦履行承諾，以行動完美演繹「只要你不尷尬」。被問到現實時可有「只要你不尷尬」的時刻，嘉豪笑言：「平時會尷尬嘅情況其實會比較少，因為成為歌手之後相對上係要比以前嘅自己更有信心，應該講係更大膽，就算平時成日比同事影低我啲黑圖呀、敷面膜、瞓覺嗰啲呀，我一啲都唔覺得尷尬㗎！尷尬嚟講如果自己都覺得尷尬先至係最尷尬，所以尷尬從來都係自己嘅心魔！！呢首歌就係想同大家講，只要唔係傷天害理，唔好驚人地點諗，做你自己想做既事，正所謂『只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人地』哈哈！」

嘉豪新歌《只要你不尷尬》ＭＶ造型。 嘉豪新歌《只要你不尷尬》ＭＶ造型。 嘉豪新歌《只要你不尷尬》ＭＶ造型。

新歌ＭＶ大玩電影感

MV裡的嘉豪擁有無限復活的技能，為了向心儀女生表白，不惜一次又一次在喪屍世界裡冒死拯救她，可惜成功拯救她後，當嘉豪準備獻花表白時卻被受驚的女主角推開他， 令他頓覺非常尷尬，最後決定自行 「end game」，並在記事本上的花束打上交叉提醒自己下次復活要避免。MV 更採用了 2.35：1格式，務求呈現電影感，更落重本找來多位演員扮演喪屍，嘉豪說：「今次MV女主角我同公司一致認為Hailey Ho非常適合，因為佢好演活到嗰種即使世界末日、被喪屍包圍都可以生存到嘅女仔，不過今次嘅ＭＶ相對上女主角嘅戲份比較少，主要都係睇靚仔，即係我！哈哈。」他形容今次是拍得最辛苦的一個MV，拍足24小時，「收工嗰吓我自己都覺得有喪屍feel，真係辛苦哂一班工作人員特別係扮演喪屍嘅朋友，化住個喪屍妝咁耐，落妝都有排落呀，真係好辛苦㗎。大家快啲睇多幾次支持吓！！」

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