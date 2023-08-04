洪嘉豪獲院友籌辦簽唱會好感動 有求必應玩足10個鐘

洪嘉豪早前推岀全新專輯《Cleanse》，推出首日即「斷貨」，不少為支持偶像撲碟「院友」(粉絲暱稱)，更不惜重金包場於日前在九展Music Zone，邀請嘉豪(院長)出席《Cleanse》院友專場簽唱會。自來寵粉的嘉豪亦獻唱了《海邊的阿豪》和《隨波逐流》，和粉絲近距離玩大小遊戲之餘，更有求必應，到場支持的粉絲逐一簽名合照！又玩又唱又簽名，足足玩咗10個鐘。

透露下半年有大project

洪嘉豪說：「嚟到綵排既時嘅好驚訝，佢哋完全當一個小型Show咁做，又搵咗我老友Oscar嚟做今次既主持一齊玩，仲有成隊Crew嚟拍片又影相咁，見到在場走走趯趯既「工作人員」全部都係平時出嚟支持我既fans，嗰種感覺雖然有啲唔慣但係好感動，好多謝佢哋一路咁支持我。近半年少咗機會見到大家，唔係離港工作就係喺錄音室錄歌，所以好開心有呢一個機會可以同佢哋玩吓遊戲 傾吓偈，見吓面，但係因為場地有限，就算係fans Club嘅會員都要抽門票先嚟到，好記得有一位fans佢同我講，佢專登係外地飛嚟香港參加今次活動，我幫佢簽完名之後要趕去機場搭飛機走，所以好希望嚟緊定期都可以有fans meeting見哂咁多位院友啦！！」最後嘉豪透露下半年陸續會有工作上的大project，籲院友要密切留意啊。