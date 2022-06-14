洪天明扮于占元 打洪金寶格外落力

由7位導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克等，合作拍攝的菲林電影《七人樂隊》，將於下月28日上映，洪金寶執導和編劇的《練功》，以他童年在天台刻苦習武的自身經歷為藍本，並找來兒子洪天明扮演師傅于占元，嚴格執行武術訓練。戲中洪天明對已是大師兄的三毛格外嚴厲，不只動作做得不夠標準要罰，就連其他師弟妹偷懶，天明也 會毫不留情責罵及棒打老竇三毛。天明感歎道：「以前只是聽老竇講過，後生練功時有多嚴格，但拍攝這幾天，親身感受到當時學武有多艱辛。學徒年紀都很小，就要整天站在烈日下的天台，連眼也睜不開，卻要精準做出招式 一點也不容易。老竇有今時今日的成就，不單靠從小訓練而來的身手，還有當中煉就的堅毅意志。」
嫌天明唔夠霸氣做師傅
戲中學徒不論年齡，都要由朝到晚在天台日曬雨淋練功，並奉行嚴師棒下出高徒理念，洪金寶說：「小時候練功雖然辛苦，有時候真的會被師傳打到飛起跌落 地。但亦是一段快樂的日子，現在回想起來，師傳為我留下好多美好回憶。眼 見京劇武術逐漸式微，好想透過故事將這個藝術傳承下去。」洪金寶又開玩笑嫌棄天明：「扮我師傅個演員唔夠霸氣 但他的老竇，我，就好夠霸氣。天明和我師傅相似的地方，是兩人一樣身型高大。」