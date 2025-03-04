洪天明自爆花之戀壽司獎品下落 網民披露當年《獎門人》禮物有幾豐富

《超級無敵獎門人》呢個遊戲節目一播廿幾年，成為唔少觀眾集體回憶，「本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括……」呢個介紹獎品開場白好多人都識背，而當中嘅獎品「花之戀壽司」更加係幾十萬咁送出去。但到底係咪真係食得晒？

網紅達哥（林慧韡）早前喺網上直播節目中，搵到因為不時上《獎門人》而被戲稱為「獎金獵人」嘅洪天明做嘉賓。唔少網民得知後都以「花之戀壽司」留言，達哥直情叫天明做「壽司代言人」。

洪天明：冇食「花之戀」好耐 曾經喺節目贏過唔少「花之戀壽司」嘅天明，承認贏過好多壽司代用券，但多數派晒畀人，自己只係keep起少少，但就直認十幾年冇光顧贊助獎品嘅日式餐廳，亦冇食「花之戀」好耐。不過洪天明話早前有帶過2個仔去該餐廳，認為「都係嗰個感覺」。

至於「本輯節目獎金獎品非常豐富」又係咪咁豐富呢？洪天明大爆當年贏到嘅50份、100份若干獎品係真有其事，啲coupon一疊咁俾，而各位嘉賓拎完獎品之後會互相交換。有網民當年參加過《獎門人》做現場觀眾，透露贏到嘅獎品的確唔少，包拮時裝店、肉乾店以至家電店嘅現金券，至少4位數字。而即使冇參加遊戲，做過普通觀眾都可以拎到生油、米、餅乾等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈