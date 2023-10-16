流行都市｜李家鼎教煮餸 嫌安德尊嘈喝令收聲

《流行都市》其中一個環節是請來不同廚師教煮餸，除了經典人物李錦聯，近年無綫就主力邀請Margaret傅季馨、Annie黃婉瑩及營養師陳國賓等輪流主持，有時更會請來黃亞保和三姐蕭秀香助陣。自上月中起，無綫更安排李家鼎一連十個星期逢星期四教家庭觀眾煮餸，有別以往單一主持節目，而他的拍檔亦不再是譚玉瑛或肥媽，而是「大王」安德尊。

鼎爺反晒白眼

上月播出的首集，有大王、張美妮與鼎爺一齊主持，大王一如以往不停發問，鼎爺開頭都有問必答，但因為大王經常問一些無厘頭問題，例如「落得糖未？」、「幾時落？」、「點解仲唔落？」、「使唔使爆？」等，鼎爺亦忍不住搵位窒大王︰「我就嚟俾你激爆！」、「我要落調味料，就會叫安德尊落鹽，安德尊落油，你聽得明未？」、「我未出聲，唔好問住」。

鼎爺亦可能一早做定功課，知道安德尊必定會「幫手」，所以特別安排他負責落調味料，而當大王正想跟張美妮鬥咀時，鼎爺就著他落油，更不停催促他「快啲！快啲！」反過來控制場面。及後，大王又因為答不到鼎爺的問題，搞到他忍不住叉住自己條頸兼翻白眼，更說了一句「嘔血」。在旁的大王說︰「今日先係第一集，之後仲有十集……」鼎爺亦不禁長嘆一聲。