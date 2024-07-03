海關戰線專訪｜張學友自覺時間有限 寧專注唱歌少拍戲 謝霆鋒被臨時被加除衫戲(有片)

張學友睽違8年再現大銀幕，與謝霆鋒、林嘉欣和吳鎮宇在新作《海關戰線》合作，年逾60歲的學友坦言，有感時間有限，寧願專注於自己擅長的唱歌事業，今次因與霆鋒合作才首肯接戲，原來兩人首次同框演出，兼任動作指導的霆鋒大讚學友是「動作影印機」，更為前輩度身訂造創作電影主題曲，問到何不合唱，他搖搖頭笑道：「他唱我怎敢唱？」

兩度合作 無緣交流 張學友繼2015年的《赤道》後再拍電影，在《海關戰線》跟霆鋒首次正式合作，兩人相識多年，雖亦曾參演《十月圍城》和《全城熱戀熱辣辣》， 但從未正式合作，學友笑言，「我在《十月圍城》一出場就死，所以見不到大部分演員。」霆鋒續說：「《熱辣辣》有同場，但沒交流。」相隔8年再拍戲，學友坦言要適應，「開心可見到很多不同人，不過他們表現好自然，我拍攝時覺得好陌生，不太熟悉。」 自爆抑鬱唔敬睇醫生 學友在戲中演「高功能躁鬱症」患者，有不少沉重的內心戲，談到如何為角色準備，他表示除了搜集資料，也有檢視自身經驗，「其實大家都市人都有點抑鬱症，我也看看自己有甚麼類似症狀，例唞不過氣，好似有大塊石壓著心口，食唔落飯。」他坦言，當有大事情發生，便出現類似狀，「好像幽閉恐懼症，我年輕時經常都唞不過，很多時根本睡不著覺，有時會半夜驚醒後，呼吸困難，要走出外面。」問到可有看醫生？他直言，「沒有，我驚被人話我癲！」他不諱言至今仍會偶爾發生，通常在演唱會後，「可能係後遺症，唔知係失落甚麼原因，惟有慢慢等時間過去，有時食唔落就逼自己食。」

動作影印機 兩人在戲中有不少對手戲，霆鋒貼心地按照學友興趣設計對打場面，「我知道學友喜歡打網球，覺得他拿著短棍會很自然，所以有幾個動作似上旋，衝上去的動作。」旁邊的學友隨即興奮示範，非常熟練。霆鋒大讚學友的理解能力強，「我們武術組稱學友哥為影印機，我們做一次，他就一定能照做出來，好厲害，本來安排了拍8個小時，我們4小時就拍完。」學友半說笑指自己曾是動作演，當年拍《旺角卡門》、《喋血街頭》等電影也是親身上陣，然後才認真表示，「他們考慮到我的年紀，預多一點時間，發現原來簡單我動作也能做到，所以慳了時間。」 排練半個月 2小時拍完 霆鋒主演兼擔任動作指導，他表示最困難是要在天空或水底打鬥，無法分身即時看重播，最高難度是拍攝吊貨櫃的打鬥場面，「因為所謂道具機件，幾乎全都是過噸重，一個貨櫃七斤幾磅，船又好重，如果我跌在枱上，通常擦身手腳，若是被一噸貨櫃壓過來，一定出事，必須要好小心。」故此霆鋒事前化了半個月排練，「正式只拍了兩小時，因為落雨。」談到在戲裡半裸上身，大騷結實腹肌，他呼冤道，「不是我想除衫，因為拍攝遇上疫長，拖長了拍攝時間，慢慢瘦下來，導演(邱禮濤)突然叫我除衫拍攝。」學友好奇霆鋒六舊腹肌的狀態如何，即時伸手隔著衫摸肚驗收，「仲有三層！」霆鋒更自爆常被導演馨提示，「始終我是海關，身手不能太勁，今次要克制住，好人性。」