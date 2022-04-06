海關戰線｜張學友相隔6年再現銀幕 唔同霆鋒爭唱主題曲

由邱禮濤執導的電影《海關戰線》今日舉行拜神儀式，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、衛詩雅等現身並大談合作趣事。今次是霆鋒首次擔任動作指導，問到會否為學友度身打造一套動作時，霆鋒指：「我很喜歡看學友哥哥演戲，他演得太好，最近由《喋血街頭》開始重溫他的作品！」

今次是學友相隔6年再度拍戲，他表示自己因太久沒拍戲，一度不知道該如何作準備，他亦對霆鋒充滿信心︰「知道霆鋒做動作設計好放心，從未試過做體能練習，今次只是搏一搏，埋位傷就傷，不傷就好彩，我是長輩他一定會對我好，總之放心交給霆鋒，早前邱禮濤導演跟我說：『上次拍華仔（劉德華）只是數個鏡頭，拍出來打得好勁！』所以真的很放心！」