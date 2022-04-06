海關戰線｜張學友相隔6年再現銀幕 唔同霆鋒爭唱主題曲

由邱禮濤執導的電影《海關戰線》今日舉行拜神儀式，張學友、謝霆鋒、林嘉欣、衛詩雅等現身並大談合作趣事。今次是霆鋒首次擔任動作指導，問到會否為學友度身打造一套動作時，霆鋒指：「我很喜歡看學友哥哥演戲，他演得太好，最近由《喋血街頭》開始重溫他的作品！」
今次是學友相隔6年再度拍戲，他表示自己因太久沒拍戲，一度不知道該如何作準備，他亦對霆鋒充滿信心︰「知道霆鋒做動作設計好放心，從未試過做體能練習，今次只是搏一搏，埋位傷就傷，不傷就好彩，我是長輩他一定會對我好，總之放心交給霆鋒，早前邱禮濤導演跟我說：『上次拍華仔（劉德華）只是數個鏡頭，拍出來打得好勁！』所以真的很放心！」
學友與霆鋒分別跟嘉欣多年未有合作，難得在《海關戰線》再次碰頭，霆鋒率先表示：「我跟嘉欣相隔21年未有合作。」學友則笑言自己相隔時間較短，上次跟嘉欣合作是2016年的《暗色天堂》，學友說：「其實嘉欣在台灣唱歌時已認識，她和霆鋒都是我看着長大的，不會有陌生感。」
在現場正式拍攝前，嘉欣與學友手拖着手聊天培養感情，學友開玩笑道：「其實是導演叫我們搞吓曖昧，看有沒有用，結果導演說不用，就沒有再繼續了。」嘉欣則謂︰「有機會可以再同學友、鎮宇合作，相隔20年再與霆鋒合作，見回很多老朋友，很興奮，感覺與霆鋒也沒多變，只是大家成熟了。今次角色與過往很不同，需要拍攝開槍場面，自己特別去槍會練習，因為練真槍才懂得如何更安全。」
對於學友與霆鋒是否有機會合唱主題曲，霆鋒笑指：「在學友面前，怎可說我是唱家班呢？」學友補充：「你是的，其實我拍戲以來都很少會自己提出（唱主題曲），多數都是別人要求才會唱，如果霆鋒唱的話，我就不唱留給他了。」