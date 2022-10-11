深宵閃避球｜許廷鏗處男謝票大感興奮 多謝朱栢謙教戲

由新晉導演應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡等主演《深宵閃避球》，伊健繼兩週前帶隊一行11人突擊港九新界優先場謝票後，到電影開畫首週亦沒有停低步伐，帶領導演應智贇及全體演員再度空群而出，一日內答謝近千位觀眾支持，更帶上真實的閃避球向觀眾送出，相當有心！

《深宵閃避球》宣傳行程非常緊湊，週末卻邀請得客串演出的許廷鏗 (Alfred)及朱栢謙到場支持，Alfred更獻出其處男謝票，心情興奮的他表示：「我自己好耐冇機會同大家咁近距離接觸，希望大家會開心見到我哋嚟謝票。我特別多謝朱栢謙，如果唔係佢，我好大機會唔會接呢部電影，因為其實係佢引導我去演戲，幫我打開咗一度我以前唔敢衝破嘅一道門。喺演戲上我好似一個新人咁學習，希望大家繼續多多指教！」