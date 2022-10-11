深宵閃避球｜許廷鏗處男謝票大感興奮 多謝朱栢謙教戲

由新晉導演應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡等主演《深宵閃避球》，伊健繼兩週前帶隊一行11人突擊港九新界優先場謝票後，到電影開畫首週亦沒有停低步伐，帶領導演應智贇及全體演員再度空群而出，一日內答謝近千位觀眾支持，更帶上真實的閃避球向觀眾送出，相當有心！
《深宵閃避球》宣傳行程非常緊湊，週末卻邀請得客串演出的許廷鏗 (Alfred)及朱栢謙到場支持，Alfred更獻出其處男謝票，心情興奮的他表示：「我自己好耐冇機會同大家咁近距離接觸，希望大家會開心見到我哋嚟謝票。我特別多謝朱栢謙，如果唔係佢，我好大機會唔會接呢部電影，因為其實係佢引導我去演戲，幫我打開咗一度我以前唔敢衝破嘅一道門。喺演戲上我好似一個新人咁學習，希望大家繼續多多指教！」
Alfred其後在IG坦言第一次拍戲有三個原因，表示導演應智贇與編劇吳振忠曾為他拍過很多MV，因此在公在私也好他們第一套電影，我沒有推卻甚至不支持的理由。加上他們向Alfred稱老婆是鄭欣宜，哥哥是伊健哥哥，也是沒有不應承不答應的理由。他分享與朱栢謙合照，並謂︰「相信緣份命運早已安排好，離開舊唱片公司不久認識朱謙，一次的機緣巧合讓我接觸演戲，要不然我應該沒信心接拍電影。」