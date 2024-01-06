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娛樂
2024-01-06 18:00:50

港女萬歲｜李蔓瑩Renee首度開腔承認雙性戀 鄧兆尊講錯嘢遭「三C會審」

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港女萬歲｜李蔓瑩Renee首度開腔承認雙性戀 鄧兆尊講錯嘢遭「三C會審」

有「現代韋小寶」之稱的鄧兆尊，分享如何被三個女友「三C會審」。

《港女萬歲》顧名思意以「港女」做主題，節目宣傳片更引用維基百科以及連登仔邏輯，向觀眾解說「港女」一詞，內容牽涉不少時下敏感話題，例如性工作者、捉姦、食鬼佬、收兵、LGBTQ、婚姻問題、更年期等等。除了田蕊妮，節目亦邀請了多位話題女藝人擔任客席主持，包括曾為喱騷清談節目擔任主持的貝依霖、盧覓雪，女Rapper譚淇淇，以及女團EOS成員Lokyi，陣容新鮮又鼎盛。
 
節目關於開放式關係那集，更邀請到有「現代韋小寶」之稱的鄧兆尊，分享如何被三個女友Carmen、Cherry和Claire「三C會審」。鄧兆尊直言曾經在訪問中形容「三C」為豬扒，所以同時激嬲三個女人，他說：「閙到佢哋三個都返唔到屋企。」田蕊妮進一步追問他：「有冇諗過出走，唔想再周旋喺呢三條豬扒？」怎料鄧兆尊爽快答有諗過：「你哋班仆街，我真係忍夠喇！」另外，LGBTQ邀請了於節目首度開腔承認自己是「雙性戀」的李蔓瑩(Renee)；更年期一集請到盧巧音、「蝦頭」楊詩敏，盧覓雪於該集更笑稱，因為本身性格火爆，更年期徵兆完全不明顯，此言一出，即被田蕊妮笑稱：「由有月經開始已經有更年期！」十分爆笑。
 

田蕊妮狀態大勇，主持新節目《港女萬歲》。

田蕊妮狀態大勇，主持新節目《港女萬歲》。

刷新主持三觀

「港女」一詞被指帶有負面情緒，一直備受爭議，甚至有人貶低「港女」等同「性工作者」，等如「雞」；故此，《港女萬歲》首集內容就以「性工作者」為主題，邀請年紀輕輕便投身「性工作者」行業的豆漿，以及於網上收費平台販賣性感相片的「女權網紅」Emilia擔任嘉賓，分享不少秘聞，談及之內容更令田蕊妮及一眾女主持大嘆刷新人類三觀。不少網民看過宣傳片，紛紛留言表示對節目十分期待。

喱騷新節目《港女萬歲》第一集，將會在1月8日星期一晚上10時，於喱騷Facebook及YouTube平台免費播出。欣賞完幾位港女於第一集豁出去演繹後，觀眾可以立即到喱騷網站登記成為付費會員，繼續收睇第二集，皆因《港女萬歲》頭兩集將會於1月8日星期一晩上10時同步於喱騷app及網站上架。《港女萬歲》內容大膽露骨，主持嘉賓言論無底線，連杜汶澤也形容為「全香港無電視台敢拍嘅talk show！」。節目零格仔、亦不設滅聲，赤裸裸呈現港女獨特生活哲學，大家立即登記成為喱騷會員收睇啦！

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李蔓瑩Renee首度開腔承認雙性戀。 李蔓瑩Renee首度開腔承認雙性戀。 李蔓瑩Renee首度開腔承認雙性戀。
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