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娛樂
2023-03-13 19:30:49

港產韓團XODIAC頭炮出道歌今日曝光 殺入迪士尼搵米奇客串MV

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港產韓團XODIAC頭炮出道歌，已在今日公開MV。

港產韓團XODIAC頭炮出道歌，已在今日公開MV。

天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ NEWBIES打造的首隊K-POP男團XODIAC，今日香港時間5時公開首支Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》，讓全球fans大感驚喜。 

MV展現浪漫氣氛

雖然XODIAC下月才正式出道，但他們已獲睇好做今年最強新人，更是首隊K-POP偶像組合在香港迪士尼樂園內拍攝MVMV畫面中處處展現了香港迪士尼樂園入夜後的浪漫氣氛，由燈影璀璨的美國小鎮大街、到經典唯美的灰姑娘旋轉木馬、以至華麗宏偉的奇妙夢想城堡。

XODIAC首支出道前傳歌《CALLING》已經曝光，讓全球fans大感驚喜。

DIAC首支出道前傳歌《CALLING》已經曝光，讓全球fans大感驚喜。

XODIAC全員在MV中穿上著名品牌LOUIS VUITTON的華麗服飾上陣，隊長LEX率領香港成員SING及四位韓國成員HYUNSIKWAINBEOMSOODAVIN在樂園中又唱又跳，展示他們怪物新人的風範，配上《CALLING》的中毒性歌詞「Baby I'm calling you」，令人百聽不厭，MV最後更有彩彈，找來米奇老鼠驚喜客串。 

三位外國成員入團 

XODIAC將於下月正式出道，於MV亮相的六人已確定成為隊中的固定成員，而下月正式出道，OCJ NEWBIES已鐵定會追加成員，當中包括三名外國成員，XODIAC最終成員將於下月揭盅。

XODIAC派出六位成員到香港迪士尼樂園拍MV。

XODIAC派出六位成員到香港迪士尼樂園拍MV。

香港成員SING與隊友載歌載舞，更在園內大放煙花配合。

香港成員SING與隊友載歌載舞，更在園內大放煙花配合。

MV找來米奇老鼠客串。

MV找來米奇老鼠客串。

XODIAC下月正式出道。

XODIAC下月正式出道

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