港產黑色喜劇《死屍死時四十四》先導海報曝光 定今年復活節檔上映

去年開拍的黑色喜劇電影《死屍死時四十四》，由錢小蕙、鄧維弼監製，《正義迴廊》新晉導演何爵天執導及江皓昕編劇，再找來毛舜筠、鄭中基、呂爵安(Edan)、黃又南、余香凝、楊偉倫、柳應廷(Jer)、陳漢娜等合演，已定在今年復活節檔上映。

《死屍死時四十四》的先導海報構思獨特，以一棟多層住宅的橫切面作概念，暗藏著故事中許多個符號和密碼，充滿了耐人尋味的黑色幽默。故事牽涉大廈內多個住戶，演員們都要進行群象式演釋，互相飆戲交鋒，包括每天吵鬧的杜家(毛舜筠、黃又南、余香凝、楊偉倫、劉映汝)；勢成水火的張氏父子(鄭中基、呂爵安)；銀髮族老年夫婦(劉江、黃文慧)；由胡麗英飾演的中女Mary姐；由陳漢娜和柳應廷合演的神秘男女，聯同飾演大廈精神保安的李尚正和麥沛東等。一棟大廈，家家自有家家的秘密，合起來就像一個社會的縮影。