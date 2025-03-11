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娛樂
2025-03-11 21:30:07

港產K-POP男團XODIAC脫離古天樂旗下 周末首次全員抵港辦簽唱會

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港產K-POP男團XODIAC脫離古天樂旗下 周末首次全員抵港辦簽唱會

港產K-POP男團XODIAC，本周六將首次全員在香港舉辦公開活動。

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Jacso Entertainment旗下男團XODIAC近年攻入K-POP界喜見成績，自2023年春天以九人姿態出道後，曾到香港迪士尼樂園拍MV及派出部份成員來港出席活動，XODIAC本月將全員襲港，本周六下午會現身數碼港商場，首次齊人在香港舉辦粉絲簽名會，屆時九子更會現場表演新碟《GLOWY DAY》中的新歌《MY LOVE》及主打作品《TIME 2 SHINE》。

XODIAC成軍時屬於古天樂旗下的「天加一文化傳媒One Cool Jacso Entertainment」，不過該公司已在去年獨立，並脫離One Cool（天下一集團），如今由施念慈一個獨力主理，以首隊港產韓團身份於K-POP界發展。今次XODIAC憑新歌《TIME 2 SHINE》回歸，僅僅兩星期已登上韓國打歌節目《人氣歌謠》Hot Stage第1位和《MCountdown》排行榜佔第8位，以香港公司打造的K-POP男團獲得亮麗成績。

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九人體制的XODIAC，其中六位成員是韓國人，其餘三人分別是香港成員LEO（李傲賢）、SING（麥駿昇），以及來自印尼的ZAYYAN。日前，SINGLEOThreads大曬潮語，揚言要惡補一些香港潮語，為回港跟大家溝通先作好準備。

XODIAC去年已脫離古天樂旗下，最近回歸K-POP界。

XODIAC去年已脫離古天樂旗下，最近回歸K-POP界。

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