港產K-POP男團XODIAC脫離古天樂旗下 周末首次全員抵港辦簽唱會

Jacso Entertainment旗下男團XODIAC近年攻入K-POP界喜見成績，自2023年春天以九人姿態出道後，曾到香港迪士尼樂園拍MV及派出部份成員來港出席活動，XODIAC本月將全員襲港，本周六下午會現身數碼港商場，首次齊人在香港舉辦粉絲簽名會，屆時九子更會現場表演新碟《GLOWY DAY》中的新歌《MY LOVE》及主打作品《TIME 2 SHINE》。

XODIAC成軍時屬於古天樂旗下的「天加一文化傳媒One Cool Jacso Entertainment」，不過該公司已在去年獨立，並脫離One Cool（天下一集團），如今由施念慈一個獨力主理，以首隊港產韓團身份於K-POP界發展。今次XODIAC憑新歌《TIME 2 SHINE》回歸，僅僅兩星期已登上韓國打歌節目《人氣歌謠》Hot Stage第1位和《MCountdown》排行榜佔第8位，以香港公司打造的K-POP男團獲得亮麗成績。