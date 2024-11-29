游學修唔敢加片酬 妙論床哥拉票風波 指姜濤痴心錯付

游學修憑《看我今天怎麼說》首次角逐金馬影帝，雖不敵內地演員張志勇，但排第二名，成績亮麗。他今日聯同朱栢謙、蘇子情為舞台劇《試鏡》採排時受訪，笑言首次獲影帝提名，能走到這地步已開心滿足，「第一次坐在下面，鏡頭拍著你等宣布，感受一下這是甚麼事都好開心。如果我這個人攞獎會好嚴重，應該會好嘈，好多人好多嘢講。」他自言沒準備得獎感言，但也有想過要講甚麼。至於老闆古天樂可有奬賞或爭取加片酬，阿修表示不敢，「我想拍嘢，唔收錢都怕，仲加片酬？」他透露金馬後有導演有意找他拍戲，希望能成事。

舞台劇《試鏡》改編外國劇目，阿修和女主角蘇子情由頭演到尾，並預告有情慾戲，談到尺度時，他表示暫知今次毋須太赤裸，除非導演朱謙臨時加戲，他笑言在舞台劇《我們最快樂》已試過低褲上陣，再除就全裸。

談到近日鬧得沸沸揚揚的床哥拉票風波，「試當真」經常跟JFFT合作，問游學修有何高見時，他笑言既然雙方都希望息事寧人，再爭拗下去就無品味。他笑言最開心係花生友，娛樂圈就是提供娛樂。阿修認真表示，床哥和姜濤都是好人，「有少少痴心錯付，姜大哥當床大哥係同行，但床大哥又好謙虛地唔當自己係同行，先會發生呢件事。俗語有話好佬怕爛佬，爛佬怕潑婦，潑婦都要怕JFFT，因為佢兩個係唔同維度嘅人。」他表示事後有關心問候姜濤，但內容不便透露。