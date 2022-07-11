湯令山做衛蘭個唱嘉賓 與女友整TEE送觀眾

衛蘭(Janice)昨日在紅館舉行第二場演唱會，邀請湯令山擔任嘉賓。二人合唱完《心亂如麻》之後，Janice向他說︰「多謝你唱我這首歌，好感動。我等同你合唱好耐啦，一直好欣賞你，you’re doing amazing job 。」湯令山就送上自己最新推出的CD作為禮物，並謂︰「我寫咗你同Jill……其實係我帶得一隻，我返公司再拎多隻俾你....」十分搞笑，Janice就笑話，「多謝你，我會係車聽」。

湯令山自攜tee送觀眾

當Janice回後台換衫時，湯令山開始行齊四面跟觀眾打招呼，並問觀眾，「在座朋友，邊位係男朋友材料呀？有就舉手我睇下？」觀眾即歡呼爭舉手，最終他揀了其中一位男士並謂︰「我同Moon(女友)第一件做嘅男朋友材料Tee送俾你！心意啦，我哋自己hand print。」之後他說︰「今次係我第三次紅館做嘉賓，我唔知下次仲有咩機會同大家喺紅館見面，所以我揀番一開始，大家認識我的第一首歌 :《Boyfriend Material》，識唱同我一齊唱啦。」

昨晚演唱會到完場，觀眾照樣不肯離場不停安歌，有歌迷更預備了大字報點唱，最後Janice應歌迷要求唱了《在月台上等你》、《她整晚在寫信》及《就算世界無童話》。