熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-05-24 17:48:46

溫拿公開紅館騷海報 合體拍新節目《五個黑髮的少年》

分享：
溫拿公開紅館演唱會海報 合體拍新節目《五個黑髮的少年》

溫拿為了紀念今次的演唱會，創作最新單曲《由始至今》。

溫拿樂隊宣布8月6日將在紅館舉行《The Wynners Farewell With LOVE》演唱會，由1973年組成至今50年，他們當年是第一個樂隊組合在紅館開演唱會，亦都是保持最多場數紀錄，由2006開始，溫拿和歌迷每五年開演唱會，這個承諾亦會於今次演唱會之後迎來句號，演唱會優先訂購亦會從5月30日開始。
 
為了今次值得紀念的演唱會，溫拿專誠創作的最新單曲《由始至今》亦正式推出。歌詞道出五人兄弟情不變，MV導演特別選擇了近年流行的Glamping作為故事背景，他們之前從來沒有一起去過露營，大家好像回到青少年時代，邊玩邊夾band，讓五個人過足癮。因此，溫拿也決定拍攝一輯網上節目名為《五個黑髮的少年》，將這50年來溫拿未曾一起做過的事情逐一嘗試！第一集就是五人一起去陪伴着香港人成長的海洋公園。這五個「黑髮的少年」究竟會在海洋公園發生甚麼事？節目將可在藝能娛樂的YouTube 頻道上睇到。

溫拿

溫拿落實8月重踏紅館舞台舉行《The Wynners Farewell With LOVE》演唱會。

溫拿拍攝一輯網上節目名為《五個黑髮的少年》。

溫拿拍攝一輯網上節目名為《五個黑髮的少年》。

《五個黑髮的少年》第一集到香港人集體回憶的海洋公園取景。

《五個黑髮的少年》第一集到香港人集體回憶的海洋公園取景。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受