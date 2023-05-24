溫拿公開紅館騷海報 合體拍新節目《五個黑髮的少年》

溫拿樂隊宣布8月6日將在紅館舉行《The Wynners Farewell With LOVE》演唱會，由1973年組成至今50年，他們當年是第一個樂隊組合在紅館開演唱會，亦都是保持最多場數紀錄，由2006開始，溫拿和歌迷每五年開演唱會，這個承諾亦會於今次演唱會之後迎來句號，演唱會優先訂購亦會從5月30日開始。



為了今次值得紀念的演唱會，溫拿專誠創作的最新單曲《由始至今》亦正式推出。歌詞道出五人兄弟情不變，MV導演特別選擇了近年流行的Glamping作為故事背景，他們之前從來沒有一起去過露營，大家好像回到青少年時代，邊玩邊夾band，讓五個人過足癮。因此，溫拿也決定拍攝一輯網上節目名為《五個黑髮的少年》，將這50年來溫拿未曾一起做過的事情逐一嘗試！第一集就是五人一起去陪伴着香港人成長的海洋公園。這五個「黑髮的少年」究竟會在海洋公園發生甚麼事？節目將可在藝能娛樂的YouTube 頻道上睇到。