溫碧霞老公家族來頭勁 帶囝囝參加太爺貴州故居感自豪

幸福與愛心滿滿的溫碧霞（Irene）向來家庭與事業並重，一直以來都把兩者都管理得頭頭是道。Irene趁著愛兒Xavier何國倫美國學校放暑假，安排兒子回港，日前在內地工作，特登抽出幾日，安排兒子與老公Kenny何祖光一家三口到夫家故鄉貴州一齊為當地一所醫院親善探訪重症病人送暖，昨日(16日)並帶兒子返回一級上將的太爺何應欽故居參觀，讓兒子認祖歸宗。

太爺係 一級將領何應欽

Irene為世家顯赫的一級將領何應欽姪新抱，何應欽將軍1945年代表中國政府接受日本投降，Irene兒子何國倫名字也是跟家族族譜，何應欽自小在位於貴州省興義泥凼鎮的四合院故居長大，現已成為當地博物館供遊人參觀。

Irene坦言她與兒子都是第一次參觀太老爺何應欽故居，感覺好驕傲：「因為太老爺的故居建築設計具有較高的建築藝術價值和歷史文物研究價值，所以列入文物博物館，親身睇到太老爺當年用過的實物、留下的相片、書法，我同Xavier都為太爺感到自豪及敬仰。」

遊覽完夫家故鄕，Irene今日(17日)就要飛往上海繼續開工，老公及兒子則回港，兒子也快要回美國開學，Irene瀟洒說：「唔會唔捨得，Xavier好鍾意返學，讀書好緊要，而且呢個暑假我哋都享受過好多家庭樂，又去過峇里度假，已經好滿足啦，大家都要各回各崗位，好快又可以再回來。」