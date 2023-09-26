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娛樂
2023-09-26 15:00:00

演出經典特務影集《玉面金剛》紅遍全球　90歲蘇格蘭男星David McCallum逝世

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根據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）聲明指出，麥卡勒姆25日在家人的陪伴下，於美國紐約的長老教會自然死亡。

曾演出熱門影集《玉面金剛》、《重返犯罪現場》而走紅的蘇格蘭演員大衛麥卡勒姆（David McCallum），25日傳出逝世的消息，享耆壽90歲。根據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）聲明指出，麥卡勒姆25日在家人的陪伴下，於美國紐約的長老教會自然死亡。他的兒子彼得麥卡勒姆（Peter McCallum）在聲明中提到，大衛是最善良、最酷、最有耐心、最慈愛的父親，「他總是把家庭放在自己之前」。

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麥卡勒姆因演出《玉面金剛》走紅，頓時成為少年少女瘋迷的偶像。（圖／美聯社）

麥卡勒姆因演出《玉面金剛》走紅，頓時成為少年少女瘋迷的偶像。（圖／美聯社）

投身演藝事業近60年

《CBS》在聲明中哀悼表示，「大衛是一位才華橫溢的演員和作家，受到世界各地許多人的喜愛。 而他留下的成就將透過他的家人，與不會消失、無數的電影和電視作品永遠存在」。麥卡勒姆1933年出生於蘇格蘭，他投身演藝事業近60年，代表作有《第三集中營》、《打玉面金剛》、《此夜永難忘》等影視作品。麥卡勒姆因演出1960年代特務影集《玉面金剛》（The Man From U.N.C.L.E.）的主角之一「金毛虎」而走紅，當時31歲的他頓時成為全球少年少女瘋迷的偶像。該劇為開創諜報劇情類影集經典之作，當年在台灣播出時亦創下極高收視率，而後也翻拍成電影《紳士密令》。2003年麥卡勒姆則在《CBS》長壽影集《重返犯罪現場》（NCIS）飾演古怪法醫「唐納」一角，精湛演出再創演藝高峰。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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