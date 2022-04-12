潛伏3年終現身 方大同轉做Rapper

香港出道近年移居台灣的方大同，2016年推出《JTW西遊記》後，中間只推出過兩張EP，原來他正籌備全新專輯，並將於明天推出新單曲《清楚點》，唱慣R&B的他，接受台灣媒體訪問時，揚言今次要當Rapper，「其實Rap與R&B的節奏用是通用的，Rap對我來說是嗜好，如果某些題材比較適合用Rap去表達，不介意選擇這一種表達方式。」

非全職Rapper 其實早在2014年時，方大同就在英文單曲《Peace》中就展現Rap技巧，對於唱慣R&B曲風的他來說，唱Rap不會有難道，但他笑說：「我沒辦法做『全職』的Rapper！Rap對我來說就是好玩囉！」談到新歌內容，他稱希望喚醒大家要用冷靜的狀態，去看待事情全貌，「從小就理解到任何事情若不是本人親身經歷，或是身為當事人，一般難以做出準確評斷，因為若不是當事人永遠不知道事情的全貌，甚至當事人也可能會因為立足點，角度與主觀性的差異，敘事表達方式也會有所偏差。」