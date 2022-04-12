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娛樂
2022-04-12 22:04:37

潛伏3年終現身 方大同轉做Rapper

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年紀漸長的方大同，有點像陸浩明。

香港出道近年移居台灣的方大同，2016年推出《JTW西遊記》後，中間只推出過兩張EP，原來他正籌備全新專輯，並將於明天推出新單曲《清楚點》，唱慣R&B的他，接受台灣媒體訪問時，揚言今次要當Rapper，「其實RapR&B的節奏用是通用的，Rap對我來說是嗜好，如果某些題材比較適合用Rap去表達，不介意選擇這一種表達方式。」

K-POP

方大同新單曲《清楚點》將於後日推出。

全職Rapper

其實早在2014年時，方大同就在英文單曲《Peace》中就展現Rap技巧，對於唱慣R&B曲風的他來說，唱Rap不會有難道，但他笑說：「我沒辦法做『全職』的RapperRap對我來說就是好玩囉！」談到新歌內容，他稱希望喚醒大家要用冷靜的狀態，去看待事情全貌，「從小就理解到任何事情若不是本人親身經歷，或是身為當事人，一般難以做出準確評斷，因為若不是當事人永遠不知道事情的全貌，甚至當事人也可能會因為立足點，角度與主觀性的差異，敘事表達方式也會有所偏差。」

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方大同指網上資訊只看到事情表象。

佛系態度處理專頁

數位時代充斥著大量超載資訊，加上群組平台，方大同直言常有「眼花撩亂」的感覺，問他一天會花多少時間看手機，方大同稱平均一天大概兩小時，如是聽音樂或是看音樂相關訊息，可能會稍微長一些，他又指自己非常「佛系」，不會花太多時間經營自己的專頁，「我常常一周或甚至更久才上自己的社交網，我本身就很少用社群。」

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