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娛樂
2024-01-09 23:21:00

潛行｜劉德華演奸角過足癮 預告入紙開紅館跨年騷 林家棟受傷只因太努力

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《潛行》首映禮今日(9日)舉行。

由劉德華監製兼主演的犯罪動作片《潛行》，今日於又一城舉行慈善首映，華仔率領眾演員包括林家棟、彭宇晏、劉雅瑟、任達華、朱鑑然、談善言、鄭則仕，以及導演關智耀和動作導演錢嘉樂齊齊現身，三層商場企滿粉絲，場面虛冚。特地從台灣來港的彭于晏，大曬廣東話跟香港觀眾打招呼並落力宣傳：「好開心今日嚟香港跟大家一齊睇戲呢套戲一定好好睇！」他更獲錢嘉樂大讚有動作甚具潛質做動作演員。

華仔家棟相隔10年再合作

林家棟與劉德華相識廿多年，已先後18次合作，家棟澄清，「好多人計漏一次，其實仲有一套《賭城大亨II之至尊無敵》」自《風暴》後相隔10年再跟華仔合作，他笑言，「合作廿幾年，佢一樣咁勤力，但要求愈來愈高，要諗點樣滿足佢要求。」他更即場模仿華仔的動作神情，連華仔也大讚神似，贏得華仔粉絲的掌聲。適逢朱鑑然和劉雅瑟都是1月生日，獲團隊送上鮮花，華仔更率領全場粉絲為兩人唱生日歌，兩人大感驚喜。

劉德華、彭于晏、林家棟。

劉德華要求高

劉德華、林家棟、彭于晏受訪時，提到與家棟再次合作，華仔大讚家棟的演出是100分。華仔在片中演毒販，他表示非常開心可以做到大反派，「我等呢個機會好耐！我可以做一個毒販！幾好！」家棟稱他的角色非常難演，直言是考牌作，並謂今次是他首次演出華仔監製的作品，「真真正正見佢落場，佢要求真係高，現場每一個細節都好有要求，但係又好開心，因為遇到一個咁投入嘅監製，你都會拍得投入同開心。」

彭于晏一邊做訪問，一邊流汗。

彭于晏著三點式？

彭于晏表示今次跟兩位影帝合作，壓力頗大，希望大家都喜歡這部電影。問到會否參與謝票活動，他表示會，一切看華仔安排。問到跟兩位影帝相處有甚麼難忘的事，在旁的家棟搞笑說︰「小心的說！」彭于晏就稱兩位私底下是很尊業又可愛。他表示整個拍攝過程都很愉快，大家都建立了很好的默契。他稱在片中有不少驚險場面，自己還好沒有受傷，但就爆家棟的傷勢很嚴重。家棟表示為了救他的兒子黃梓曜而受傷，因而不小心整到，當家棟問黃梓曜記不記得時，黃梓曜笑住表示「記得！」

華仔直言因為自己當監製，所以有票房壓力，希望大家多些支持。問到有何福利回饋觀眾，他笑言不知道自己還有甚麼好看，著大家應該要看彭于晏。彭于晏發現大家把派福利的問題交如他時，他笑言自己最近沒有操肌，會好好回去鍛練一番，並很爽快表示過千萬便穿三點式出來見大家。當問到華仔及家棟會不會穿時，黃梓曜就表示自己都可以，家棟這位「老竇」大為緊張笑謂︰「不可以呀！」

彭于晏表示票房好會穿三點式。

家棟唔要加太少人工

談到電影有一場戲要拍足12日，家棟指因為當中有兩日下雨，華仔就覺得當時很長時間都在拍攝場地，拍極都不夠時間，對他來說像只有一日。他說︰「中途有啲人太努力，受傷，搞到又拖咗兩日。」之後他便望向家棟，家棟扮傻表示︰「你講緊邊個？哈哈！個演員真係盡心盡力，所以無辦法啦！」問到華仔會不會考慮加對方片酬，華仔即謂︰「一定！」家棟笑謂︰「唔使啦！」華仔就表示「咁由佢啦！」家棟再改口風︰「唔使加咁少！」

預告在港開個唱

問到華仔是不是會在港開演唱會，他表示已入紙申請紅館的跨年的檔期，但未知會否獲批，問到心中在香港開幾多場，他表示未知，家棟聞言即謂「留飛呀！」提到他有份參演的《金手指》票房不錯，他表示開心，希望《潛行》可以一樣有佳績，便皆大歡喜。

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