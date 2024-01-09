潛行｜劉德華演奸角過足癮 預告入紙開紅館跨年騷 林家棟受傷只因太努力

由劉德華監製兼主演的犯罪動作片《潛行》，今日於又一城舉行慈善首映，華仔率領眾演員包括林家棟、彭宇晏、劉雅瑟、任達華、朱鑑然、談善言、鄭則仕，以及導演關智耀和動作導演錢嘉樂齊齊現身，三層商場企滿粉絲，場面虛冚。特地從台灣來港的彭于晏，大曬廣東話跟香港觀眾打招呼並落力宣傳：「好開心今日嚟香港跟大家一齊睇戲呢套戲一定好好睇！」他更獲錢嘉樂大讚有動作甚具潛質做動作演員。 華仔家棟相隔10年再合作 林家棟與劉德華相識廿多年，已先後18次合作，家棟澄清，「好多人計漏一次，其實仲有一套《賭城大亨II之至尊無敵》」自《風暴》後相隔10年再跟華仔合作，他笑言，「合作廿幾年，佢一樣咁勤力，但要求愈來愈高，要諗點樣滿足佢要求。」他更即場模仿華仔的動作神情，連華仔也大讚神似，贏得華仔粉絲的掌聲。適逢朱鑑然和劉雅瑟都是1月生日，獲團隊送上鮮花，華仔更率領全場粉絲為兩人唱生日歌，兩人大感驚喜。

劉德華要求高 劉德華、林家棟、彭于晏受訪時，提到與家棟再次合作，華仔大讚家棟的演出是100分。華仔在片中演毒販，他表示非常開心可以做到大反派，「我等呢個機會好耐！我可以做一個毒販！幾好！」家棟稱他的角色非常難演，直言是考牌作，並謂今次是他首次演出華仔監製的作品，「真真正正見佢落場，佢要求真係高，現場每一個細節都好有要求，但係又好開心，因為遇到一個咁投入嘅監製，你都會拍得投入同開心。」

彭于晏著三點式？ 彭于晏表示今次跟兩位影帝合作，壓力頗大，希望大家都喜歡這部電影。問到會否參與謝票活動，他表示會，一切看華仔安排。問到跟兩位影帝相處有甚麼難忘的事，在旁的家棟搞笑說︰「小心的說！」彭于晏就稱兩位私底下是很尊業又可愛。他表示整個拍攝過程都很愉快，大家都建立了很好的默契。他稱在片中有不少驚險場面，自己還好沒有受傷，但就爆家棟的傷勢很嚴重。家棟表示為了救他的兒子黃梓曜而受傷，因而不小心整到，當家棟問黃梓曜記不記得時，黃梓曜笑住表示「記得！」 華仔直言因為自己當監製，所以有票房壓力，希望大家多些支持。問到有何福利回饋觀眾，他笑言不知道自己還有甚麼好看，著大家應該要看彭于晏。彭于晏發現大家把派福利的問題交如他時，他笑言自己最近沒有操肌，會好好回去鍛練一番，並很爽快表示過千萬便穿三點式出來見大家。當問到華仔及家棟會不會穿時，黃梓曜就表示自己都可以，家棟這位「老竇」大為緊張笑謂︰「不可以呀！」