潛行｜集合影帝級人馬 林雪：我係亞洲最佳男配角

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的新片《潛行》，定檔2024年1月11日在香港上映。電影匯聚多位好戲之人，包括劉德華、林家棟、彭于晏（Eddie）、劉雅瑟、任達華、林雪、鄭則仕、姜皓文、劉俊謙，談善言，以及新一代實力演員朱鑑然，被形容為2024年最強港產動作警匪片。《潛行》首條製作特輯近日推出，演員們各自分享參演這套大片的心情，身兼監製的華仔更透露電影劇本籌備已久，戲中無論劇情，還有動作場面都力臻創新，用心打造一場犯罪動作巨戰。
劇本蘊釀多年
電影片段在製作特輯亦率先曝光，甫開首見到華仔神色泰然站在天台上俯瞰，又有彭于晏、林家棟開槍駁火等刺激畫面，華仔飾演的林陣安就語帶激動說出：「我要駭入警局，我要知道誰是內鬼！」一句台詞揭露華仔今次挑戰反派角色，亦窺看到箇中劇情緊湊，張力十足。作為監製及主演的華仔今次身兼多職，又需要照顧到不同部分，他特別講到：「《潛行》這個劇本已經蘊釀很多年。我們參照了數年前搗破一個暗網內的毒品交易案件，花了很長時間將這個故事調整至較為接近現今世界。在這部戲中，我們既要照顧動作，又要照顧着戲劇的張力，覺得這正是我們最難的地方。」另外主演之一的家棟，今次是跟華仔合作的第17部作品，二人默契依舊，對家棟來說今次接拍有另一層意義，他說：「接到電話跟我說有這個劇本，然後跟劉生開會，大家都覺得要盡快開始拍攝。我們由《風暴》到而家合作剛好十周年，但他對電影的熱誠、對演出的執着始終沒有改變。」特地來港參與拍攝的彭于晏表示今次合作令他相當興奮及過癮，他指：「雖然之前有跟華仔哥、家棟哥合作過，但沒有真正的對手戲，還有林雪、任達華大哥，在現場是有種抱着學習的心態跟他們一起拍戲。」飾演華仔太太的劉雅瑟，角色性格複雜，相當考驗演技，她指當一收到劇本後花了一個晚上立即看完。
起用新一代演員
有份參演的都是好戲之人，林雪搞笑大讚：「這麼多好戲之人全都是影帝，只有我不是，但我是亞洲最佳男配角，每位都有銜頭。」擔任監製的華仔，亦想透過今套電影，讓新一代實力派演員參與到大製作，真正達至傳承，當中飾演家棟太太的談善言表示獲邀演出感到驚訝，她坦言：「因為找我的時候不是試鏡，而是決定找我演出。第一次睇到圍讀是這麼大規模，設置了很多不同攝影機，又有影帝、影后、金像獎常客等，所有人圍着我一個較新的演員，我覺得是件很幸福的事。」戲中扮演駭客高手的劉俊謙，就非常享受跟團隊合作，而朱鑑然則指過程雖然辛苦，但回憶起當時拍攝是開心及很有熱誠。單看短短幾分鐘製作特輯，經已感受到電影製作的龐大規模，動作場面更是氣勢十足。