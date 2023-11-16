潛行｜集合影帝級人馬 林雪：我係亞洲最佳男配角

劇本蘊釀多年

電影片段在製作特輯亦率先曝光，甫開首見到華仔神色泰然站在天台上俯瞰，又有彭于晏、林家棟開槍駁火等刺激畫面，華仔飾演的林陣安就語帶激動說出：「我要駭入警局，我要知道誰是內鬼！」一句台詞揭露華仔今次挑戰反派角色，亦窺看到箇中劇情緊湊，張力十足。作為監製及主演的華仔今次身兼多職，又需要照顧到不同部分，他特別講到：「《潛行》這個劇本已經蘊釀很多年。我們參照了數年前搗破一個暗網內的毒品交易案件，花了很長時間將這個故事調整至較為接近現今世界。在這部戲中，我們既要照顧動作，又要照顧着戲劇的張力，覺得這正是我們最難的地方。」另外主演之一的家棟，今次是跟華仔合作的第17部作品，二人默契依舊，對家棟來說今次接拍有另一層意義，他說：「接到電話跟我說有這個劇本，然後跟劉生開會，大家都覺得要盡快開始拍攝。我們由《風暴》到而家合作剛好十周年，但他對電影的熱誠、對演出的執着始終沒有改變。」特地來港參與拍攝的彭于晏表示今次合作令他相當興奮及過癮，他指：「雖然之前有跟華仔哥、家棟哥合作過，但沒有真正的對手戲，還有林雪、任達華大哥，在現場是有種抱着學習的心態跟他們一起拍戲。」飾演華仔太太的劉雅瑟，角色性格複雜，相當考驗演技，她指當一收到劇本後花了一個晚上立即看完。