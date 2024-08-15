炎亞綸遭香港片商控拖累上畫索償　林家棟同狄龍都有份演

炎亞綸劇照

網紅耀樂（邱耀樂）先前指控男星炎亞綸在2018年在兩人交往期間出軌、偷拍性行為影片、外流。偷拍部分日前獲判緩刑3年，炎為此演藝工作一度停擺。好不容易，10日大張旗鼓宣布演出三立科幻影集《Q18量子預言》，復出短短5天，15日該劇舉辦首映會，卻出現討債黑頭車掛着大紅布條寫着「炎亞綸欠錢還錢」。對此，《中天新聞網》獨家專訪片商債權委託人A先生，還原真相。 受《中天新聞網》獨家訪問，A先生還原真相，表示《選擇遊戲》由鄺庭和執導，找來炎亞綸、王霏霏主演；林家棟、譚耀文、狄龍、姚櫓、郭品超等人也參與其中，陣容強大，片方投入3,200萬人民幣（約3,478萬港元）大筆資金開拍。

「炎亞綸欠錢還錢」 當時與炎亞綸簽約時合約上也載明，電影上映前，若因該乙方（經紀公司）演員自身的問題（含牽涉進法律糾紛、違反法律法規及公序良俗等問題）造成該電影不能上映，甚或乙方演員發生有損劇組不名譽事件，或因涉黃等造成極壞社會影響的反面事件，片商保留對該經紀公司、該藝人追索一切經濟損失賠償的權利，甲方有權索討支付的全數酬金、電影實際損失的權利。 A先生出示《選擇遊戲》合約內容，合約載明拍攝週期自2015年9月20日開始，於2015年11月20日止。電影原本製作期就長，在完成相關後製時已是2019年初，不料遇上香港爆發社會運動，再遇上疫情，待疫情結束、核准上映已來到2023年，而到了排檔期間，卻又爆出炎亞綸與耀樂的性侵、偷拍官司。

看到十年前的炎亞綸 對於雙方的糾紛，炎亞綸經紀公司晴空鳥發聲明回應：「本公司藝人炎亞綸於2015年，在當時的經紀公司華研安排拍攝香港電影《選擇遊戲》，近十年一直未上映，直到今年三月，陸續收到表明是幫派的人員，說是要代替香港電影公司來索取賠償整部電影的製作費用，基於只是電影主演之一，除已圓滿履行演出合約義務外，本不應該負責電影上片與發行等相關事宜。我們也很期待電影能夠圓滿上映，觀眾可以看到十年前的炎亞綸稚嫩的模樣。」

A先生否認是幫派人員，並稱公司只要求炎亞綸歸還個人片酬。他提到賠償問題，A先生指出，，今年也與炎亞綸經紀人榆晨、華研三方就賠償討論，「用其他合作來賠償」，但開過一次會議後，經紀人訊息就此都已讀不回訊息，彷彿人間蒸發。 事實上，炎亞綸自發生性侵官司後，因工作全部停擺，加上有龐大房貸壓力，一度傳出有經濟危機，這回再爆出與片方糾紛，復出之路蒙上一片陰霾。對於片商債權委託人A先生說法，《中天新聞網》致電炎亞綸經紀人電話未接，截稿前未有回應。