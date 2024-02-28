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娛樂
2024-02-28 17:47:44

炎明熹新歌《透光者》爆是非 書法家遭用完即棄全刪鏡頭︰tvb不了

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炎明熹《透光者》昨日(27日)已上架。

炎明熹(Gigi)新歌《透光者》昨日推出，是次MV是黑白影片，片中見到Gigi穿上黑色連衣裙，穿插在兩位穿白色衫的芭蕾舞者中間。據知這首歌是在Gigi 17歲時錄製，用了另一個唱腔，如今相隔一年才推出，Gigi自覺仍有很多不足地方。然而，書法藝術家「青山不」在社交平台上載多張跟Gigi的合照，及教她執毛筆的影片，留言表示自己原本有份參與MV，奈何被人剪掉所有畫面，嬲爆留言︰「tvb」。

炎明熹跟青山不墨合照。

自嘲唔夠聽話

青山不留言道︰「又一次體會到大台嘅威力，話說之前被急call召喚『拍膊頭』幫手mv拍攝，拍攝過程一切都好順利，可惜因為我唔夠『聽話』，最後畀(被)人cut ，今次真係GG」並打上hashtag「#人好台壞 #Gigi都係一個好好嘅singer值得支持下 #mvtitle唔係我寫 #tvb不了

青山不墨教炎明熹執毛筆寫字。

疑事前曝光惹禍

有網民戥青山不墨的遭遇不值，問是否做了甚麼刺激了對方，有人留言說︰「係咪太早劇透咗，拍mv當日出posttag埋歌名，都知瀨」、「私自洩漏拍攝內容，被cut好正常。睇你都係第一次拍嘢，但保密拍攝內容唔係common sense」青山不墨就回應說︰「法官大人，無導演批准我又點敢po其後有網民再留言指她當日很快刪po。

青山不墨讚炎明熹是很好的歌手，但「人好台壞」。

MV仍多謝青山不墨

青山不墨強調現時MV上的書法字並不是出自她的手筆，有網民留言謂︰「依家變咗透禿者」青山不墨回應謂︰「笑咗。」在MV特別鳴謝一欄內，見到無綫有列出青山不墨的名字，但整個MV就不見她與Gigi一齊寫字的畫面。

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青山不墨指MV見到的書法字體不是出自她的手。

特別鳴謝名單上有青山不墨的名字。

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