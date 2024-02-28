炎明熹新歌《透光者》爆是非 書法家遭用完即棄全刪鏡頭︰tvb不了

炎明熹(Gigi)新歌《透光者》昨日推出，是次MV是黑白影片，片中見到Gigi穿上黑色連衣裙，穿插在兩位穿白色衫的芭蕾舞者中間。據知這首歌是在Gigi 17歲時錄製，用了另一個唱腔，如今相隔一年才推出，Gigi自覺仍有很多不足地方。然而，書法藝術家「青山不墨」在社交平台上載多張跟Gigi的合照，及教她執毛筆的影片，留言表示自己原本有份參與MV，奈何被人剪掉所有畫面，嬲爆留言︰「tvb不了」。

自嘲唔夠聽話 青山不墨留言道︰「又一次體會到大台嘅威力，話說之前被急call召喚『拍膊頭』幫手mv拍攝，拍攝過程一切都好順利，可惜因為我唔夠『聽話』，最後畀(被)人cut咗 ，今次真係GG嚕～」並打上hashtag「#人好台壞 #Gigi都係一個好好嘅singer值得支持下 #mv個title唔係我寫 #tvb不了」

疑事前曝光惹禍 有網民戥青山不墨的遭遇不值，問是否做了甚麼刺激了對方，有人留言說︰「係咪太早劇透咗，拍mv當日出post仲tag埋歌名，都知瀨嘢」、「私自洩漏拍攝內容，被cut好正常。睇你都係第一次拍嘢，但保密拍攝內容唔係common sense嚟咩」青山不墨就回應說︰「法官大人，無導演批准我又點敢po。」其後有網民再留言指她當日很快刪po。