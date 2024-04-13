炎明熹演唱會｜Gigi憶已故爺爺淚灑舞台 澄清與大家樂未完約籲粉絲勿激動(多圖+有片)

炎明熹(Gigi)去年10月的兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，尾場因颳風取消，今晚(12日)起一連3晚於九展Star Hall進行加場和補場。Gigi於完騷後受訪分享感受，談到唱牛奶咖啡的《明天你好》時感觸落淚，她解釋這歌從小學開始陪伴成長，年幼時不大意識不到對家人朋友對自己的愛，長大才深刻體會，故此想憑歌寄意，送給關愛她的人和去年8月離世的爺爺，「爺爺過身不久，但我沒特別跟大家講呢件，當時突然想到就喊，因為我笑點或喊點都很突然，所以就喊了。」她自爆之前綵排唱這歌時已鼻酸，但忍住了眼淚，但現場看到台下有熟悉朋友、DJ就哭了。

沾沾蠻腰練出小腹肌

炎明熹在跳唱環節改穿橙色歌衫並露出修長的小蠻腰，她強調並非為騷腰才作改動，希望色彩繽紛會令大家看得更開心。她自爆上台前吃得有點飽，多謝蠻腰沒變肚腩出醜。穿。談到驚喜見小腹肌，她聞言即偷笑，有點沾沾自喜，「真係有復肌？真係有少少。其實有練一點，但我健身時，沒特別練腰或腹肌，因為我最想操練是背部和體態，主要操上身，因為跳舞都要用力。」

對於自己表現，她形容為「唔滿意自己之中的滿意」，因為自覺騷前的總綵排表現很差，非常緊張，「我覺得唱現場就是有這樣的魔力，例如唱錯歌詞、入錯拍，或者唱錯，都有些搞笑位。」對比去年的演出，她認為各有各好，希望能整合經驗，餘下兩場交出好表現。