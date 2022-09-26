無綫台慶亮燈｜4部台慶劇下月起播 陳山聰劉佩玥孭飛2部

無綫今日舉行台慶亮燈儀式，並宣布一連串台慶節目。四部台慶劇分別是《美麗戰場》、《下流上車族》、《新四十二章》及《超能使者》；綜藝節目則有汪明荃遊走各區的《星光匯聚成翡翠》、《霎時再感動》、歷屆港姐麥浩兒、關楓馨、李天縱等参加的《香港小姐再競選》、黃翠如的《遊走世界天與地》、有由馬浚偉主理的《黃金盛宴》等。另外還有《殘酷一叮》新版《全城一叮》，節目由林盛斌及馮盈盈主持。

陳山聰盼拎視帝

陳山聰與劉佩玥同樣有份參演《美麗戰場》與《超能使者》，比其他藝人獲睇高一線。山聰表示入行近廿年，今年是首次拍台慶劇，而且角色戲份都很重，對他來說很有意義。他又指兩劇的性質不同，《美麗戰場》是明爭暗鬥，而《超能使者》則是溫情為主，盼能有機會爭到視帝寶座。劉佩玥表示自己很期待劇集播出，並指她的角色會為大家帶來驚喜。她透露《超能使者》於20202年底拍畢，但後製需時，直至今年7月才完成所有特效，更大讚製作用心，很開心此劇可成台慶劇。

四部台慶劇陣容及播出時間︰

《美麗戰場》於10月3日晚上9時30分播出，由陳瀅、方力申、朱晨麗、陳山聰、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻等主演。

《下流上車族》於10月17日晚上8時30分播出，由林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍、羅毓儀主演。

《超能使者》於10月31日晚上9時30分播出，由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、沈震軒、王君馨主演。

《新四十二章》於11月14日晚上8時30分播出，由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周家洛、譚凱琪主演。