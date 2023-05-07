無綫派《中年好聲音》撼《CHILL CLUB》頒獎禮 吳大強父子合唱成賣點

無綫今晚9點半以《中年好聲音紅白大戰》對撼ViuTV《Chill Club 推介榜年度推介 22/23》。今次比賽分紅白兩組進行比賽，分別是紅組的李佳、龍婷、支嚳儀、林鉫徫、曹敏寶、李思林、李泇霖、陳早怡和梁鎧庭，以及白組的周吉佩、羅啟豪、顏志恒、吳大強、魏嘉信、何博文、梁浩銓、丁文俊和涂家堯，評審團則是肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和Eric Kwok。雖然吳大強於今午活動暈倒，但因節目是提前錄影關係，觀眾仍可欣賞到他的演出。

《紅白大戰》分成五個回合進行比拚，每一回合比賽都有特定主題並以歌名命名。首個回合《神秘嘉賓》，兩隊各派隊員上台模仿知名歌手比賽，當中最有睇頭是何博文獻唱古巨基的《歡樂金宵》，博文聲線與基仔極度相似，Eric Kwok直呼：「好唔舒服，呢個真係太似！扮到出神入化！」紅組則派出龍婷以《夢中人》還擊。