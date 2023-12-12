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娛樂
2023-12-12 12:28:22

燈火闌珊被奧斯卡DQ｜消失中的霓虹燈 忘不了的集體回憶 外國人對香港第一印象？

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燈火闌珊被奧斯卡DQ｜消失中的霓虹燈 忘不了的集體回憶 外國人對香港第一印象？

燈火闌珊被奧斯卡DQ｜消失中的霓虹燈 忘不了的集體回憶 外國人對香港第一印象？

說起香港，你會想起甚？想必是維多利亞港的夜景，高樓林立的海旁，穿插着五光十色的幻彩光影，景色迷人。

然而，除了維港的璀璨夜景外，油尖旺街道上各式各樣的招牌和霓虹燈管也是香港引以為傲的風景，也是不少外國人對香港的第一印象及集體回憶。隨着時代變遷及安全考慮，一個個的大霓虹招牌「買少見少」，形容為「燈火闌珊」也不為過。

由新晉導演曾憲寧執導的香港電影《燈火闌珊》（A Light Never Goes Out），會不會讓你勾起昔日香港的美好回憶？

燈火闌珊被奧斯卡DQ｜張艾嘉憑此戲，睽違36年榮獲第59屆金馬獎最佳女主角后冠。（圖片來源：官方劇照） 燈火闌珊被奧斯卡DQ｜位於深水埗南昌街的轉角唐樓「南昌押」外的「蝠鼠吊金錢」霓虹招牌在2023年2月已被拆卸。（圖片來源：Shutterstock） 燈火闌珊被奧斯卡DQ｜美香在拍攝眾籌影片時，發現Leo錄下的遺言，才驚覺Leo那晚戴上頭罩是為了吸石油氣自殺。（圖片來源：官方劇照） 燈火闌珊被奧斯卡DQ｜Leo感激師傅知遇之恩和耐心教導，所以拼盡全力重現燈牌，一圓師傅的遺願。（圖片來源：官方劇照） 燈火闌珊被奧斯卡DQ｜一老一少深宵在街巷奔波，只是為了故人一個「重建燈牌」的遺願。然而在過程中，他們卻發現阿鑣從前費力打造的霓虹燈招牌，因為新法通過及LED燈的普及而一個接一個被拆除。（圖片來源：官方劇照） 燈火闌珊被奧斯卡DQ｜美香想起昔日與丈夫玩推幣機的時光：阿鑣背對遊戲機隨便亂投金幣的玩法，逗得她哈哈大笑，但如今只剩下自己坐在機台前，只覺無比冷清。（圖片來源：官方劇照）

《燈火闌珊》金馬影后張艾嘉飾演憶夫寡婦

《燈火闌珊》講述江美香（張艾嘉飾）在擅長霓虹燈招牌製作的丈夫楊燦鑣（阿鑣，任達華飾）驟然離世後，仍然對他念念不忘，某日在家整理遺物時，發現其遺留的霓虹燈工埸鑰匙。為了重溫昔日與丈夫相處的溫馨片段，她去到工場，卻在這裏遇見了阿鑣的徒弟Leo（周漢寧飾），並從他口中得悉了阿鑣的遺願——重新製作一塊已拆卸的霓虹燈招牌。

對霓虹燈工藝一竅不通的美香跟隨Leo學習親手燒製霓虹光管，以完成亡夫的遺願，在過程中，她發現Leo在工場的出現並非偶然……

燈火闌珊被奧斯卡DQ｜郭爾君及唐浩然演青年版張艾嘉及任達華 （燈火闌珊fb） 燈火闌珊被奧斯卡DQ｜郭爾君演青年版張艾嘉（燈火闌珊fb） 燈火闌珊被奧斯卡DQ｜袁富華演霓虹燈師傅（燈火闌珊fb） 燈火闌珊被奧斯卡DQ｜周漢寧演霓虹燈學徒李登龍（燈火闌珊fb） 燈火闌珊被奧斯卡DQ｜蔡思韵演楊彩虹（燈火闌珊fb） 燈火闌珊被奧斯卡DQ｜任達華演霓虹燈師傅楊燦鑣（燈火闌珊fb）

霓虹燈 燈火闌珊重要元素

電影的其中一個亮點，就是美香和Leo之間真摯的忘年之交情誼。美香面對工場因長久拖欠租金而債台高築，幾乎連亡夫的遺願也無法實現。正當她一籌莫展時，Leo教她拍攝影片，並透過網上籌集資金。解決燃眉之急後，為了搞清楚師傅想製作的霓虹燈招牌細節，Leo走遍大街小巷，只為尋找師傅舊日的足迹，再手繪一張地圖予美香確認。

作為師傅徒弟的Leo，盡得師傅的真傳。他耐心教導美香捲起袖子，自行燒製燈管，再藉着餘溫屈曲玻璃管。即使被火燙至手臂滿布傷疤，他也堅持練習，只求達成師傅的遺願，重現昔日的光芒。Leo的關心和陪伴，讓頓失老伴、女兒遠嫁至澳洲的美香在徬徨無助間感到一絲溫暖，令美香明白原來她仍有依靠，仍有人如自己般執着阿鑣曾經努力的痕迹。

Leo樂天外表背後卻也有一個令人心酸的故事。他不受家人和學校認可，所以輟學跑來學製霓虹燈，並獲得阿鑣肯定，他心懷感激，盼能繼續幫助阿鑣，守住招牌。

▼油麻地「冠南華」霓虹燈招牌　8月熄燈告別港人▼

油麻地 冠南華霓虹光管圖輯 油麻地 冠南華霓虹光管圖輯 油麻地 冠南華霓虹光管圖輯 油麻地 冠南華霓虹光管圖輯 油麻地 冠南華霓虹光管圖輯 油麻地 冠南華霓虹光管圖輯 油麻地 冠南華霓虹光管圖輯 油麻地 冠南華霓虹光管圖輯 油麻地 冠南華霓虹光管圖輯 油麻地 冠南華霓虹光管圖輯

《燈火闌珊》霓虹燈第一次成為港產片主角

美香得悉Leo至今仍孑然一身，所以待他視為己出，不僅不收分文讓他住在工場，送上自製湯水及飯菜，又與他一起拜祭他的外婆。Leo的鬼馬和堅毅的個性，讓意志消沉、充滿喪夫之痛的美香滿懷希望，不再沉溺往事並解開心結；而美香從與Leo的相處發現他的志氣，希望推他一把，讓他發奮圖強。二人互相救贖的「母子情」叫人動容。

《燈火闌珊》除了刻畫兩代人的相處外，也宣揚香港城市獨有的霓虹燈文化。近年，隨着香港政府逐步收緊建築物條例，不少富有特色的霓虹燈牌被視作僭建，全部無一落得被拆的下場。無獨有偶，在電影正式上映前，曾在片中出現的標誌性「蝠鼠吊金錢」霓虹燈招牌，因違反《建築物條例》被正式拆卸。

色彩斑斕的霓虹招牌綻發出絢麗的光芒，是橫街窄巷中的香港獨有風光，見證着香港1960至1980年代成為「東方之珠」的繁榮發展，不只是香港人的重要集體回憶，也是許多外國人對香港的第一印象。過去香港因霓虹燈招牌而發生的嚴重事故實在寥寥可數，坊間對政府大刀闊斧地拆卸霓虹燈牌亦有一定關注：到底能否在安全及保育之間取得平衡？

▼太平館｜近60年歷史「太平館餐廳」霓虹招牌落幕　特色字體「飡」堪稱罕見▼

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有近60年歷史的「太平館餐廳」霓虹招牌昨日被拆除。(香港老美 老香港的美學印記@fb圖) 有近60年歷史的「太平館餐廳」霓虹招牌昨日被拆除。(香港老美 老香港的美學印記@fb圖) 有近60年歷史的「太平館餐廳」霓虹招牌昨日被拆除。(香港老美 老香港的美學印記@fb圖) 有近60年歷史的「太平館餐廳」霓虹招牌昨日被拆除。(香港老美 老香港的美學印記@fb圖) 有近60年歷史的「太平館餐廳」霓虹招牌昨日被拆除。(香港老美 老香港的美學印記@fb圖) 有近60年歷史的「太平館餐廳」霓虹招牌昨日被拆除。(香港老美 老香港的美學印記@fb圖) 有近60年歷史的「太平館餐廳」霓虹招牌昨日被拆除。(香港老美 老香港的美學印記@fb圖) 有近60年歷史的「太平館餐廳」霓虹招牌昨日被拆除。(香港老美 老香港的美學印記@fb圖)

致敬霓虹招牌老師傅

時代的洪流難以逆轉。即使燈火衰落將殘，仍有一群為夢想默默奮鬥的無名之輩。

《燈火闌珊》導演曾憲寧除了藉電影介紹製作霓虹招牌是「用光寫書法」外，亦有特意向一眾老前輩——寫字師傅、霓虹玻璃光管師傅致敬，講述了他們背後的故事，甚至是他們曾創下的健力士世界紀錄，讓他們的名字被記住。

燈火將滅，餘溫尚存，只要願意嘗試，舊事物也總有新出路。昔日滿街霓虹燈雖然消失，以電影和攝影作品留下回憶也不失為一個好辦法。《燈火闌珊》一作，並非純粹地懷念全盛時期的「東方之珠」，更是讓觀眾反思可以為這些正在消失的事物做到什麼，讓更多人記住它們。

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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