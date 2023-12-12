燈火闌珊被奧斯卡DQ｜消失中的霓虹燈 忘不了的集體回憶 外國人對香港第一印象？

說起香港，你會想起甚？想必是維多利亞港的夜景，高樓林立的海旁，穿插着五光十色的幻彩光影，景色迷人。 然而，除了維港的璀璨夜景外，油尖旺街道上各式各樣的招牌和霓虹燈管也是香港引以為傲的風景，也是不少外國人對香港的第一印象及集體回憶。隨着時代變遷及安全考慮，一個個的大霓虹招牌「買少見少」，形容為「燈火闌珊」也不為過。 由新晉導演曾憲寧執導的香港電影《燈火闌珊》（A Light Never Goes Out），會不會讓你勾起昔日香港的美好回憶？

《燈火闌珊》金馬影后張艾嘉飾演憶夫寡婦 《燈火闌珊》講述江美香（張艾嘉飾）在擅長霓虹燈招牌製作的丈夫楊燦鑣（阿鑣，任達華飾）驟然離世後，仍然對他念念不忘，某日在家整理遺物時，發現其遺留的霓虹燈工埸鑰匙。為了重溫昔日與丈夫相處的溫馨片段，她去到工場，卻在這裏遇見了阿鑣的徒弟Leo（周漢寧飾），並從他口中得悉了阿鑣的遺願——重新製作一塊已拆卸的霓虹燈招牌。 對霓虹燈工藝一竅不通的美香跟隨Leo學習親手燒製霓虹光管，以完成亡夫的遺願，在過程中，她發現Leo在工場的出現並非偶然……