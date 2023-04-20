燈火闌珊｜一文睇晒香港消失的霓虹招牌 導演感慨拍攝過程與時間競賽

張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演；曾憲寧導演；陳心遙監製的電影《燈火闌珊》，本來計劃在2020年六月拍攝，但當時正值新冠疫情正盛，製作團隊中有人受感染，劇組被迫將拍攝延後。但香港街道的霓虹招牌的拆卸工作卻從未停止。其實早在2019年，團隊在安全情況下，以小組形式，在每一個夜晚走遍港九新界大街小巷，幾乎拍攝了全香港的霓虹招牌。要捕捉這些影像，《燈火闌珊》團隊好像和急速改變的城市競賽，很多招牌剛拍完，過兩天就被拆卸了。 這些被電影拍下來的霓虹招牌，以至某些重要的拍攝場地，現在的位置已面目全非。導演曾憲寧戲稱：「我們的鏡頭好像日本動漫中的『死亡筆記』，被我們拍過的，都好像逃不過被消滅的命運」。聽似一個笑話，卻是令人欷歔。不幸中的小幸是，這些曾經照亮香港的老伙伴，都在《燈火闌珊》的電影世界裡永久保存了。

根據監製陳心遙透露，《燈火闌珊》為了呈現這些曾令全球旅客著迷的霓虹景觀，無所不用其極，採用了四種方法，包括在街頭捕捉霓虹招牌的空鏡、在香港及外地的歷史影像中尋找霓虹的蹤影、用昂貴的電腦特效重構及由本港業內僅存的霓虹師傅監修，以歷史招牌做參考重製。

即睇《燈火闌珊》電影鏡頭及現今對比：

油麻地鷄記

灣仔Hong Kong Café pub & disco

佐敦翠華茶餐廳

中環蓮香樓

深水埗南昌押 霓虹招牌在該區懸掛了逾七十年，是街坊約會的集合點。曾有街坊表示，以前沒有電話，要約人都會說在南昌押燈牌下等，可是拆掉後就失去了約朋友的地標。南昌押的霓虹招牌採用「蝠鼠吊金錢」設計，因金錢代表生意收益，而蝠與「福」諧音，帶有「福在眼前」的寓意，跟戲中「有招牌就有生意」帶有同樣的期許。而店名上的「囍」字，則是「典當業大王」高可寧家族旗下當舖的獨特標誌。雖然「福」「囍」均帶吉祥寓意，然而也終究無法為這個逾百年歷史的招牌避過清拆的一劫。招牌幸得保育團體「霓虹交匯」保留，盼望有朝一日能在展覽中展出。

霓虹招牌小故事 冠南華 電影中的年輕美香曾在燈牌下許願「要嫁個好老公」，而婚紗裙褂老字號「冠南華」的霓虹燈牌，的確照亮過很多對新人。兩個招牌的設計不但具有浪漫色彩，更是成雙成對，中式「冠南華」以及中英對照、西式浪漫風格的「冠南華婚紗」燈牌互相輝映，被稱為「最幸福的霓虹燈」，更被外國旅遊網站譽為本港五大特色霓虹燈之一。縱然它們見證過無數情人成眷屬，這兩個燈牌卻無法長相廝守，最終也雙雙消失在漆黑夜空中。

森美 西環森美餐廳的巨型安格斯牛霓虹燈牌，可說是招牌中的經典。據女兒憶述，招牌由老闆葉聯親自設計及畫圖，更是以「買一層樓」的價錢打造。當中還有一段有趣的小插曲，原來葉先生參照美國安格斯牛畫成「短腳」，但霓虹師傅趙百福卻參照本地黃牛而製成「長腳」，讓牛牛的身形變得怪怪的，但相信牛牛本身的創意造型已經掩蓋了這個瑕疵。招牌後來收到違例清拆通知，老闆女的求情信中曾以「招牌建造時並沒有相關條例」作寬免理由，這也是戲中「我老公整呢個牌時你哋啲例喺邊？」、「我話你條例先係僭建！」等對白的靈感來源。惜最終牛型招牌仍逃不過被拆的命運。招牌拆卸後，日本NHK綜合電視台訪問父女時，送贈重製的迷你牛牛燈牌，令老人家老懷安慰。原有的招牌則被M+博物館所收藏，可惜由拆卸到展出歷經七年時間，葉先生已經離世，未能親自見證。

西環森美餐廳的巨型安格斯牛霓虹燈牌