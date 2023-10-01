爆谷一周｜姜濤親揭額前留海原因 谷德昭笑指偶包甩啲唔甩啲：難得保持青澀怕醜

由谷德昭主持的《爆谷一周》昨晚(30日)訪問姜濤和李嘉文(Jessica)，兩人為新戲《我的天堂城市》宣傳，談到互獻螢幕初吻，姜濤自言緊張，事前做定資料搜集，「牙齒要閂埋安全啲、啷口、盡量一take過。」姜濤在戲中罕有地露額，谷導趁機發問他為何音樂表演永遠不露額，惟獨電影才見到？姜濤坦言，「我比較慣有瀏海，有蔭有安全感，有時表演分開咗要將佢揈落嚟，但演戲要擺低自己，現階段可以做到將瀏海攞走，放低包袱。」原來導演本想保持留蔭，反而姜濤認為可以隨性一點，谷隨即打蛇隨棍上，笑問可否在節目上露額，姜就用力吹開額前的頭髮，「完成」露額任務。

傾向公開戀情 谷導追問姜濤將來可會公開戀情，姜坦言視乎情況，自己傾向會親自宣在重大事情，「如果確定呢個人係一生一世，我會講，但前期我當然會尊重，唔係我開心就得，可能對方唔鍾意。」至於跟他拍的好處，姜濤無奈表示，「冇乜好處，暫時其實有比我更加好選擇，因為成日喺街睇同齡年輕人，冇壓力地相處先係拍拖目的，講真同我一齊真係有壓力，唔可以成日出去做好多嘢，對佢唔公平。」但他也不抗拒戀事，一切順其自然。 最羨慕食極唔肥 兩人在戲裡戲外都追夢，如今已是人氣偶像的姜濤，曾表態將來退休想搬往沒有人認識的地方居住，更因此成為話柄，谷德昭趁機問他有沒有改變想法？他直言曾因此事被認為不專業不敬業，但他仍覺得每個人對自己人生各有不同見解，「人生本身就係想體驗唔同嘅嘢，可能唔同職業、環境，我性格希望自己做一個可以放得低嘅artist，有一日名利一定會離開慢慢下降，希望自己有一日冇咗呢啲嘢都會睇得開，可能咁嘅心態，所以以前話退休，係希望自己做一個放得低嘅人。所以我而家係隨緣，相信感情同事業都有佢發生嘅原因。」有現場姜糖問姜目前的最大願望是甚麼？姜濤坦言：「食極唔肥，好羨慕呢啲人。」

大讚姜濤善良有禮又專業 今日，谷德昭在社交平台分享感受，大讚姜濤有禮貌、準時、專業、有準備，他補充說：「當然有偶包，好努力想嘗想放低偶包，但錄影時有姜糖觀眾在現場，偶包甩啲唔甩啲，但唔會刻意地扮冇偶包，有咪有囉，但又唔會『柯柯個個』，仲有幾分難能可貴的青澀『怕怕醜醜』，每條問題或每項要求都好認真、好真心地回應，分數好高。」谷導坦言跟姜濤稱不上是深交，但絕對感受到他的善良，除非在打籃球時遭粗暴對待，否則只有別人恰他，不會是他恰人。