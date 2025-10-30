爵士大師Jack DeJohnette心臟衰竭去世 包以正發文悼念故友

美國著名爵士鼓手Jack DeJohnette，本月26日在紐約州一家醫院因心臟衰竭去世，享年83歲。這位爵士音樂的巨星，在過去50年裡對爵士樂發展產生深遠的影響，其演奏風格獨特，融合了jazz fusion、free jazz和R&B等音樂元素，讓他成為樂壇最受歡迎的鼓手之一。

Jack離世，不少音樂人均有在網上發文悼念，包括香港爵士結他大師包以正(Eugene Pao)，「1994年，我有機會到紐約錄製我的第一張專輯，我鼓起勇氣打電話給Jack，邀請他來演奏，他答應了……願偉大的Jack D先生安息，你的傳奇將透過所有那些令人驚嘆的唱片永存，我非常感激能夠認識你，並與你一起演奏。」