爸知弊！你嚟湊吖！| 畫胚胎畫露玄機 阿Bob遭黎諾懿「踢爆」：佢好想生小朋友！

無綫真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》首周請來的素人爸爸Davis、女女芊妤及媽媽LeeMan，及「轉數快」林盛斌（阿Bob）及兒子Jaye Jaye。今晚（1日）一集，先是安排黎諾懿上演《Mean Talk》刁難阿Bob，追問Jaye Jaye阿Bob有否偏心，又著阿仔爆爸爸一個秘密，結果Jaye Jaye竟暗示阿Bob有上網「睇第二啲女仔」，嚇得阿Bob「花容失色」。愈講愈興奮的Jaye Jaye，又大爆阿Bob枕頭超臭。事後阿Bob咬住Jaye Jaye唔放：「你好唔鍾意爸爸個枕頭咩？」被逼至無路可退的Jaye Jaye，竟想到借芊妤過橋，百分百醒目仔。
阿Bob怒吼兼掟筆
製作組又與阿Pearl夾計，將阿Bob最懼怕的「乘數表」加碼至4，以為自己放緊break而不是拍攝中的阿Bob、即真情流露激動爆粗：「點做啫！」阿Bob事後坦言：「我以為自己拍緊《不可能任務》。」之後節目再度進入「教育」戲碼，今次是教背唐詩及學英文，由於Jaye Jaye坐唔定又冇記性，阿Bob再次出動「活動教學」，幫Jaye Jaye做出不同動作、包括「低頭」及「舉頭」等幫助記憶，Jaye Jaye亦明顯十分Enjoy，全程笑晒口。雖然阿Bob的「五感教育」獲兒童心理學博士Rosa激讚，可惜中途依然連環犯錯獲黎諾懿瘋狂張貼「錯的貼紙」，其間阿Bob更因為一件事掟筆，又怒吼兼攰到反白眼謂：「好似主持咗兩個周年晚會咁，太疲累。我覺得唔係淨係我個仔上堂，我自己都上咗堂。」
網民大讚Jaye Jaye精靈可愛
昨晚(31日)首播的《爸知弊》有驚爆位，事緣當阿Bob與太太及囝囝齊齊玩畫畫時，由於阿Bob畫了一個肧胎圖案及金錢符號，黎諾懿即接招玩「踢爆」：「佢好想生小朋友！佢知道要努力賺多啲錢，你覺得同佢（太太）有分歧，但最後都會成功。」說畢，阿Pearl拍手大讚：「你真係好勁呀！」阿Bob亦直豎姆指謂：「果然係黎諾懿大師！」，黎諾懿之後接話：「做兄弟嘅嘢，幫你開咗個頭喇」，相當搞笑。另昨晚節目播出後，不少網民大讚Jaye Jaye精靈可愛，是節目亮點：「童言無忌，好搞笑」、「Bob個仔好醒目，多謝佢畀咗個好開心嘅晚上我」、「五歲嚟講好叻」。