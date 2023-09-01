爸知弊！你嚟湊吖！| 畫胚胎畫露玄機 阿Bob遭黎諾懿「踢爆」：佢好想生小朋友！

阿Bob囝囝Jaye Jaye精靈可愛。

無綫真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》首周請來的素人爸爸Davis、女女芊妤及媽媽LeeMan，及「轉數快」林盛斌（阿Bob）及兒子Jaye Jaye。今晚（1日）一集，先是安排黎諾懿上演《Mean Talk》刁難阿Bob，追問Jaye Jaye阿Bob有否偏心，又著阿仔爆爸爸一個秘密，結果Jaye Jaye竟暗示阿Bob有上網「睇第二啲女仔」，嚇得阿Bob「花容失色」。愈講愈興奮的Jaye Jaye，又大爆阿Bob枕頭超臭。事後阿Bob咬住Jaye Jaye唔放：「你好唔鍾意爸爸個枕頭咩？」被逼至無路可退的Jaye Jaye，竟想到借芊妤過橋，百分百醒目仔。

阿 Bob 怒吼兼 掟筆 製作組又與阿Pearl夾計，將阿Bob最懼怕的「乘數表」加碼至4，以為自己放緊break而不是拍攝中的阿Bob、即真情流露激動爆粗：「點做啫！」阿Bob事後坦言：「我以為自己拍緊《不可能任務》。」之後節目再度進入「教育」戲碼，今次是教背唐詩及學英文，由於Jaye Jaye坐唔定又冇記性，阿Bob再次出動「活動教學」，幫Jaye Jaye做出不同動作、包括「低頭」及「舉頭」等幫助記憶，Jaye Jaye亦明顯十分Enjoy，全程笑晒口。雖然阿Bob的「五感教育」獲兒童心理學博士Rosa激讚，可惜中途依然連環犯錯獲黎諾懿瘋狂張貼「錯的貼紙」，其間阿Bob更因為一件事掟筆，又怒吼兼攰到反白眼謂：「好似主持咗兩個周年晚會咁，太疲累。我覺得唔係淨係我個仔上堂，我自己都上咗堂。」