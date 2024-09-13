特約演員價低者得　「御用大隻佬」麥少華：接駁巴都無權搭

麥少華

TVB「御用惡霸」麥少華拍過唔少劇集，雖然大家對佢嘅名字好陌生，但樣貌絕對係熟口熟面。早前佢接受「香港演藝人協會」訪問，除咗講到自己嘅正職係揸旅遊巴之外，佢仲大談做特約演員嘅辛酸史。 麥少華喺70年代開始做特約演員，佢表示當時佢成日去健身室操Fit自己，而佢自稱外表一般及大隻身形係符合做特約演員嘅要求，所以佢喺健身室認識嘅前輩介紹下到麗的電視拍廣告，之後一直以兼職身份演戲，喺唔少劇集中飾演唔起眼嘅配角角色。雖然佢已經演戲幾十年，不過佢就認為自己未有入行，多年嚟只係「呃飯盒」圈入面嘅其中一個人，佢嘅正職係旅遊巴司機。

「我哋呢啲下等崗位嘅人」 麥少華表示做特約演員就係要「做爛市」，因為電視台係「邊個人工低就俾邊個」，咁佢就係長期保持人工低，所以先有高嘅出鏡率。咁點解佢繼續堅持幕前工作？佢就話係愛好，雖然特約演員人工低，不過可以學到好多嘢，同時因為夢工場多姿多彩，唔係每一個人都有機會演戲，為佢嘅現實世界增添唔少色彩。佢喺訪問中亦有提及曾經有洽談轉做全職演員，不過人工太低，只有正職嘅三分之一，唔足以令佢糊口及養家，所以最後都冇做到。

另外，麥少華仲提及到特約演員嘅辛酸史，佢就話連喺公司排隊等接駁巴士出港鐵站嘅權利都冇，要等公司職員上晒車，如果有位剩嘅話，先至輪到「我哋呢啲下等崗位嘅人」上車。而佢就對呢樣嘢非常反感，所以佢而家只會接外景嘅通告，導致演出機會減少。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈