陳凱詠（Jace）憑《隔離》一曲榮升樂壇小天后，可惜事業起步卻與舊東家環球唱片不歡而散，去年更與拍拖多時的圈中人陳健朗宣布分手，回復單身的Jace身邊雖不乏裙下之臣，但去年底以獨立歌手回歸樂壇後，Jace決定暫且放下兒女私情，全力為音樂事業搏殺。

近日，Jace偕一班好友到銅鑼灣夜場狂歡，同行還有張蔓莎（Sabrina）、黃凱逸（Zelos）、顧定軒（Zeno）等，眾人於同一楝大廈連走兩場，Jace先在5樓跳上台興奮起舞，現場蒲客發現Jace即紛紛拿出手機影相拍片，露出小蠻腰及底褲邊的Jace亦大方任影。

之後，一行人轉場上同一建築物的22樓，Zelos兩杯落肚似乎愈玩愈high，當現場播起COLLAR的《OFF/ON》時，Zelos竟把白背心脫掉，又企上枱變身Dancing Queen，此時Jace即用手機化身龍友，拍下好友的爆肌畫面，更出手在對方的胸前遊走，Zelos還一度瞓在枱上抬腿兼擘髀，十分狂嘢！接着輪到Jace的showtime，現場忽然播起她本年度派台歌《百妖夜行的修行》，Jace自然成為全場焦點，她亦即場大跳voguing舞步，連Sabrina、顧定軒也興奮伴舞，玩得相當盡興。