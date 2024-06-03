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娛樂
2024-06-03 17:33:20

獨家｜Jace陳凱詠夜場露底狂歡 Zelos剝衫曬肌 張蔓莎顧定軒high爆伴舞

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陳凱詠偕圈中好友Zelos夜蒲連走兩場。

陳凱詠偕圈中好友Zelos夜蒲連走兩場。

陳凱詠（Jace）憑《隔離》一曲榮升樂壇小天后，可惜事業起步卻與舊東家環球唱片不歡而散，去年更與拍拖多時的圈中人陳健朗宣布分手，回復單身的Jace身邊雖不乏裙下之臣，但去年底以獨立歌手回歸樂壇後，Jace決定暫且放下兒女私情，全力為音樂事業搏殺。

陳凱詠(後)到夜場狂歡，圈中好友張蔓莎(前)亦有同場。 陳凱詠企高起舞，Sabrina、顧定軒亦玩得相當盡興。

連走兩場

近日，Jace偕一班好友到銅鑼灣夜場狂歡，同行還有張蔓莎（Sabrina）、黃凱逸（Zelos）、顧定軒（Zeno）等，眾人於同一楝大廈連走兩場，Jace先在5樓跳上台興奮起舞，現場蒲客發現Jace即紛紛拿出手機影相拍片，露出小蠻腰及底褲邊的Jace亦大方任影。

之後，一行人轉場上同一建築物的22樓，Zelos兩杯落肚似乎愈玩愈high，當現場播起COLLAROFF/ON時，Zelos竟把白背心脫掉，又企上枱變身Dancing Queen，此時Jace即用手機化身龍友，拍下好友的爆肌畫面，更出手在對方的胸前遊走，Zelos還一度瞓在枱上抬腿兼擘髀，十分狂嘢！接着輪到Jaceshowtime，現場忽然播起她本年度派台歌《百妖夜行的修行》，Jace自然成為全場焦點，她亦即場大跳voguing舞步，連Sabrina、顧定軒也興奮伴舞，玩得相當盡興

陳凱詠與Zelos在夜場瘋狂起舞。 Jace陳凱詠露底褲邊，張蔓莎亦投入伴舞。 張蔓莎亦玩得投入，坐上枱懶理儀態。 陳凱詠回復單身，在夜場玩得更加盡興。 黃凱逸high爆剝衫，更瞓上枱跳「韻律泳」。 Zelos完全進入忘我境界。 Zelos忘我起舞，Jace情不自禁出手兼充當龍友。 Zelos聽到COLLAR的《OFF/ON》即興奮脫衣。 Zelos與陳凱詠在夜場玩得相當盡興。 Jace偕一班好友到銅鑼灣夜場狂歡。
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