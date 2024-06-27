獨立歌手熙諭出道作《塵土》 寵物角度睇剷屎官

由直播平台17 LIVE舉辦的第一屆《17夢想之SING歌唱比賽》冠軍得獎者 Chloe熙諭，近日推出首支全新廣東單曲《塵土》，此曲由監製方樹樑、作曲人Edmond Tsang攜手製作，內容以寵物第一身角度，講述被主人拋棄後內心獨白，以及對未來仍抱有希望的角度，來面對不明朗的結局。
作為獨立歌手，Chloe明白發展的難道，就是資源不足，「香港做獨立歌手面對許多困難和挑戰，無論資金和資源都有限，製作、宣傳和演出都需要自掏腰包，曝光率亦都有限，藉住今次與17 LIVE及NEWAY STAR團隊合作，可以更能發揮到大家的專長，將作品成果推廣到最多效益。令到我們獨立歌手仍可以堅持創作，追求音樂夢想。」
回想首次錄歌過程，Chloe 既興奮又緊張 :「記得第一次安排跟音樂監製方樹樑見面時好緊張，因為從未想過自己能有一位著名監製為我錄歌。過程中監製細心了解我歌唱歷程，傾談歌曲的主題、曲風，理解我的想法，盡量創作出一首屬於我的歌曲。」
談及新歌《塵土》靈感，「我覺得動物好有靈性，只要你對牠們好、善待牠們，牠們會毫無保留回饋給你。我曾經親眼目睹及聽過不少虐待動物的個案，亦見過不少因寵物有病痛或年老等其他原因而被遺棄，覺得非常心痛。我本身有飼養兩隻小狗，所以深深體會到人類跟動物之間微妙感情，有時覺得比人與人之間來得更純潔，所以與監製最後便創作出《塵土》這首歌曲。」