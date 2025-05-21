獲Sammi安排亮相澳門騷 Scott火辣雙人舞驚豔樂迷

天后鄭秀文(Sammi)的《You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025》，成功舉行第6場，澳門站不僅保留了香港站精華，還加入了大量全新元素，讓觀眾目不暇接，反響熱烈。在演唱《唉聲嘆氣》時，Sammi安排同樣隸屬寰亞的高大男星蔡浩然(Scott)，與她進行火辣貼身舞蹈，令全場氣氛瞬間達到高潮。二人之間親密互動，引發觀眾的尖叫與熱烈討論。

Scott為這次演出付出了不少努力，從身形到造型都下了狠功，力求為大師姐呈現最佳表現。他身高接近6尺2，曾是舞者和模特兒，加入寰亞後漸漸轉型發展演藝事業。Scott首次在Sammi騷中挑戰漂髮，搭配白色恤衫和超深V背心，展現結實胸肌。他透露：「為了保持最佳狀態，最近的生活非常有規律，堅持在酒店健身，並在演出前進行高強度的熱身。」