獵金遊戲守專訪｜劉德華拍動作戲難忘A4紙的距離 邱禮濤自揭最後悔一次(有片)

劉德華和導演邱禮濤這對好拍檔，在電影《獵金·遊戲》再度攜手，有別於過往的《拆彈專家》系列、《掃毒2》等作品，新作沒有爆破動作，罕有以金融投資為題材，兩人從投資心得談到昔日影圈生態，笑談當年拍《暗戰》、《全職殺手》的驚險事，連窗簾繩、A4紙都大派用場的「土炮方法」。談到電影寒冬，劉德華並不擔心，「著件羽絨出去再搏過！」

劉德華自認唔識 從不炒股 《獵金·遊戲》由劉德華監製兼主演，邱禮濤自編自導，劉德華自言對炒股投資一竅不通，特地花時間了解行業術語，只懂皮毛。至於為何一直不投資，他笑言聽過過不少電影老闆損手離場的故事，連拍戲的資金都沒了。力不到不為財，經常分身不暇的他認為，「要做得好就必須花時間研究，不代表80歲時我不炒股票，但現在只懂術語。」邱禮濤則自爆是股民，甚至會睇年報、學技術分析，隨口說保力加通道、波浪理論等，已令華仔滿腦子黑人問號。邱導認為無論是否股民，股巿買賣都會影響生活，故對這題材有興趣，「那日跌三千點都冇人出街食飯，所以對生活有好大影響，戲劇中的人生貪婪、恐懼，表露無遺。」 綁百葉簾繩索 拍《暗戰》天台戲 劉德華在戲中演金融大師，與倪妮擦出愛火花，他沾沾自喜表示，「我跟女演員特別易熟絡，從演楊過(《神鵰俠侶》)開始，不論跟甚麼年代的女演員合作，總會予人「有啲嘢」的感覺，幫我維持拍愛情片的感覺。」談到戲中有場危坐天台的戲，劉德華表示為平衡成本與安全，既有真景也有CG後製，「即使在片廠搭景，其實都幾高，跌下去都危險。」兩人談到昔日拍動作場面的「土炮」方法，劉德華憶述拍《暗戰》天台戲時，他大爆，「因為無錢，他們拿著百葉簾的綠色繩，綁著我的皮帶來拉著我，我話你拉都沒用，若要跌下去也拉不住，當時只求安心點，其實都不知為何自己會這樣大膽。」

替身年紀大：佢跳不如我跳 兩人談起往事，滔滔不絕，邱導自爆人生拍戲最後悔的一次，就是拍《愛情夢幻號》時安排劉德華和女主角危站郵輪邊緣，他重申，「有套戲在郵輪上他站上去，我好後悔，如果人生可重來，不會讓他企上去，萬一他跌落海就執不回來。回頭想，真是錯，不應該，而且當時我拍他後面。」劉德華幽默回應，「你現在叫我做都不敢！」回想當年可曾掙扎？他笑言，「當時沒替身嘛！我跟自己說，船向前行，我跌都只是向後跌吧。」他強調不是逞強，當時才廿多歲仍年輕，想到替身已逾40歲，「電視年代，替我的都是大哥哥，他痛不如自己痛。從懸崖跳落海，不如自己跳，但其實落到去就驚。」 嚇到嗌出聲 杜Sir要take2 問到拍戲生涯最膽搏膽的一次，劉德華最難忘是《全職殺手》，他笑言，觀眾睇戲以為是假，但其實是在新加坡實景拍攝，重點是有真火車在面前，擦身而過，「我就躲在三角位，真的見到兩列車駛來！Take 1時，忍不住大叫：『啊！』杜sir(杜琪峯導演)話：『你是殺手不應該驚！』結果再拍多次！」他笑言自己有份投資，必須頂硬上，他示範當時「安全測距」方式，「我們用張A4紙量度火車(與人)的距離，擔心火車有突出的物件，割傷塊面，如果張紙冇事，應該我也沒事。」至於可會建議新生代演員如此搏殺？劉德華認真表示，「現在拍攝進步，有CG配合，不應該太危險。」作為創作人，邱導認為拍得安全，但看來很危險，也是拍電影的一種技藝。

談電影寒冬 邱禮濤坦言，目前香港電影市場大不如前，「當年我執導的《陰陽路》首集上映，老闆便決定拍攝續集、定檔一個月後的午夜場首映，當時只有『陰陽路2』4個字，連副標題也未有，這反映當年香港電影對好有效率。他續說：「香港電影好神奇，過去就是這樣走來。」至於如何面對電影業寒冬，劉德華信心十足：「寒冬就著件羽絨出去再搏過！只要大家仍有夢就有將來，放心，不用擔心。」邱禮濤續說：「其實不是第一次，大家撐落去。（市道）起起落落是正常。」

收三分一人工 近年劉青雲、鄭秀文等同輩好友，都接演小本製作電影，甚至願意減片酬，劉德華又可會考慮？他自爆，「今次拍這題材，冇爆破動作元素，資金不像以往充裕，可能係『以前畀十蚊、今次畀兩蚊』。不怕講，我們所有人都是收三分一人工。」他強調不介意減人工，最重要是錢都花在製作上，「有時你單單減人工，其他老闆未必放落製作，不同我們這些老闆，真的咬實牙根放落製作。」 豁達談「劉德華」光環 從演多年，劉德華坦言想作不同嘗試，但有時巿場或觀眾都有既定想法，不容易打破，「例如老闆起初找我主演《談判專家》，但我認為又是那樣子，不如我客串啦，青雲和鎮宇做，大家會更相信這件事。所以整個package都換了。」常被「劉德華」光環定型，是好還是不好？他坦言以其名字較易找投資者，但又會局限於有保證的類型或角色，「我消化到，大家既定我是靚仔，我都賺。人有好多層面，我接受所有。其實我一路都在突破，要看機緣。」