王丹妮任黎明演唱會嘉賓挑戰歌舞極限 老公一家澳洲返港撐埸

王丹妮（Louise）憑電影《梅艷芳》一炮而紅，過去一年工作不斷，更獲邀出席12月17、18日一連兩日在中環海濱活動空間舉行的黎明演唱會嘉賓。

跟老師勤練歌舞

《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai》屆時除有黎明（Leon）以歌會友外，王丹妮更會在台上行時裝騷兼獻唱兩首歌曲，當中包括Lady Gaga的《Born This Way》和王菲的《螢火蟲》。王丹妮更是繼上次替Leon拍攝《一生幸福》的MV後，二人再度結緣，獲邀的王丹妮深感幸運之餘，亦不敢怠慢，連日來跟老師勤練歌舞，期望以最好狀態登上舞台。