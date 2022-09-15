黎明新歌《一生幸褔》 搵羅孝勇王丹妮夫妻檔拍MV

天王黎明（Leon）推出新歌《一生幸褔》，今次以歌名作為主題，祝願為另一半遮風擋雨、患難與共、餘下半生的光陰，幸褔一生。今次，《一生幸褔》的MV更請來圈中恩愛夫妻羅孝勇與王丹妮擔任主角，二人穿上一身白色婚紗及禮服，由廚房到浴室也發生連串災難式意外，令夫妻手忙腳亂，最後大家一同面對困難。

新婚一年多的王丹妮與羅孝勇，首度以夫妻檔拍攝MV，羅孝勇自言第一次與太太合作，其心情既開心緊張又興奮。王丹妮則說：「MV內容好貼地，亦好貼近我哋生活，我哋新婚的1、2年，兩公婆點樣相處，遇到問題時點去解決，都喺MV中有講到。」在旁的羅孝勇覺得MV的情節比較誇張。王丹妮笑說：「係呀！要澄清吓先，係個MV放大好多倍，希望達到個視覺效果，其實拍攝過程好有趣，好好玩。」羅孝勇說：「我係比較慢熱嘅人，所以開始還在捉摸點樣誇張演繹，當回放片段覺得自己太收歛，應該豁出去做。」王丹妮覺得很多情侶，及已婚夫婦都會遇上一些生活上的小點滴，令到大家嘈交，他們會主張先討論，無論對與錯也好，之後大家攬一下，很快便沒有事。

在MV中他們有些嘈交場面，王丹妮認為嗌交時要回想返當初為何鍾意對方，欣賞他甚麽優點，這樣便會有繼續追求對方的感覺，行更長的路是要一齊㩦手面對，王丹妮亦說聽《一生幸褔》好有共鳴，更希望大家喜歡這個MV。