王嘉爾被指係下位「失德藝人」 粉絲公開證據代平反

大陸男星李易峰日前驚爆多次嫖娼被捕,導致藝人形象破產,連帶有爆料網民也預告年底前再有兩名當紅男星將有黑材料曝光。

由香港到中國發展的王嘉爾(Jackson),目前已成為一線紅人,他卻被網民懷疑是下一位「失德藝人」,更有大陸網民貼出Jackson疑似床照,當事人立即透過Twitter用英文澄清:「Maybe one day people might know. I do it for the artistry, i do it for my people. I do it for history. I dont have time to do anything else. That’s all i have.」自言忙到沒有時間做其他事,回應近日的各種揣測。

之後Jackson又再發文:「Focus. Everything else just noise. Work hard play even harder, thats the logic. Analyzation is different from diff people. They want what they want to see. That’s entertainment. Remember. It’s all good. 」又指每個人的見解不同,直指外人只看到自己想看的事,叫大家這只是娛樂而已,廣大粉絲也為偶像抱不平,不但整理出他今年的行程,單是7月到9月之間就來回飛美國、泰國、菲律賓、新加坡等國家,還要拍廣告、開騷、唱片宣傳及上電視節目等,行程相當緊密,更貼出所謂床照只是由Jackson親人曾在社交平台公開的生活照裁剪而成,而另一張也是他為雜誌拍下的照片,希望謠言就此停止。