王宗堯入獄後首次分開過中秋 太太Julia分享月球上的插畫 借《勿念》歌詞寄願

中秋佳節人月團圓不是必然。自從王宗堯於2月1日入獄後，今年未能與太太Julia共度佳節，Julia中秋節(17日)晚上在社交平台分享感受，她上載一張她與王宗堯拖著手站在月球上的插畫，以及一段兩人在大坑睇舞火龍過中秋的照片和短片，短片中兩人向著鏡頭說「中秋節快樂」。Julia解釋這插畫概念源於兩人計劃在中秋節推出小食店Happy Belly的月餅，由於他倆都很喜歡岑寧兒主唱的《勿念》，特地邀請插畫師好友為月餅包裝繪畫插畫，但料不到計劃因舖位問題而告吹，她寫道：「希望你哋同我哋一樣喜歡呢張中秋特別版插畫，抱歉只能為大家送上舊照。」並借《勿念》歌詞「下次/要吃吃喝喝/說說笑笑/與你看看月圓」作寄願。

Julia感激插畫師完美呈現構想畫面，但料不到舖位出現狀況，她思前想後，深感在店舖親手送上月餅才有意義，加上前路有太多不確定因素，最後決定剎停計劃，「雖然好可惜今年唔可以為大家帶來月餅。不過今日就將呢幅畫送俾大家，我相信好快好快我哋就會同大家再見面。聽講過節嘅時候牆內會有雞髀食，好似聽講都會有月餅？？ 無論睇緊呢段文字嘅你喺邊都好，希望你同你嘅摯愛至親唔受時差所限，更希望你哋中間唔會隔着一塊玻璃，可以一齊抬頭曬吓月光。祝大家中秋平安。希望你哋同我哋一樣喜歡呢張中秋特別版插畫，抱歉只能為大家送上舊照。」最後引用《勿念》的歌詞作寄願。

女插畫師：哭了很多遍

而受邀繪畫插畫的女插畫師NIKITA亦在IG上載插畫，以及與王宗堯夫婦的合照，她更特地走入錄音室，錄唱《勿念》送給兩人，她寫道，「還記得在6月的時候，跟姐姐(Julia)談了一場好長好長的對話，笑完又哭 哭完又笑，數天後，把當天所談的，把宗堯的意思消化後，偷偷地在信紙中夾了這張插畫，希望能為當時的她和他打打氣，跟當年認識的時候一樣，說真的那時候落筆花了很大氣力，確實哭了很多遍。」

祝願王宗堯夫婦有天團圓

她續表示，「數月後，我在想就算這次中秋聯乘不到，也要偷偷地跑到錄音室錄了這條Track，純粹地用當初的inspiration，來記錄當下的感受

（曾發誓再入錄音室就一定要係好重要嘅事lol），不少親友分散各地，未能團圓，但願大家內心平安，儘管未能在一起，心在，仍在，無論身處何地，望著同一個月亮，好好思念，好好生活。」最後，引用《勿念》歌詞「下次 要吃吃喝喝/說說笑笑/與你看看月圓」祝願iJulia和王宗堯有天能團圓，再相約吃煲仔飯。