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娛樂
2024-09-18 00:40:51

王宗堯入獄後首次分開過中秋 太太Julia分享月球上的插畫 借《勿念》歌詞寄願

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Julia在中秋節分享月球上的插畫，解釋概念與來自獄中的丈夫王宗堯。

Julia在中秋節分享月球上的插畫，解釋概念與來自獄中的丈夫王宗堯。

中秋佳節人月團圓不是必然。自從王宗堯於21日入獄後，今年未能與太太Julia共度佳節，Julia中秋節(17日)晚上在社交平台分享感受，她上載一張她與王宗堯拖著手站在月球上的插畫，以及一段兩人在大坑睇舞火龍過中秋的照片和短片，短片中兩人向著鏡頭說「中秋節快樂」。Julia解釋這插畫概念源於兩人計劃在中秋節推出小食店Happy Belly的月餅，由於他倆都很喜歡岑寧兒主唱的《勿念》，特地邀請插畫師好友為月餅包裝繪畫插畫，但料不到計劃因舖位問題而告吹，她寫道：「希望你哋同我哋一樣喜歡呢張中秋特別版插畫，抱歉只能為大家送上舊照。」並借《勿念》歌詞「下次/要吃吃喝喝/說說笑笑/與你看看月圓」作寄願。

Julia分享王宗堯入獄前拍下的短片，向各方友好說聲：「中秋節快樂。」 王宗堯太太Julia首次未能與丈夫過中秋，在IG發帖分享感受。

插畫概念來源王宗堯

Julia首先感激各方友好寄來的信件和祝福，她寫道，「今年係我哋第一個分開過嘅中秋節，今日收到好多寄來嘅信同埋網上嘅祝福！多謝你地。」她交代早已在幾個月籌備為小食店Happy Belly推出月餅，並趁探望王宗堯時研究月餅盒的包裝，她表示，「我地都好喜歡 《勿念》呢首歌。然後佢提出一個概念，『下次我地已經唔係賞月，或者係喺月亮欣賞地球』，第一下覺得好搞笑，好一貫屬於佢嘅無厘頭, 返到屋企再細味嘅時候覺得個concept 好感人，甚至覺得有種某程度上嘅寫實……」於是，她邀請兩人都喜愛的女插畫師，化概念為插畫。

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Julia對於只能分享舊相感抱歉。 王宗堯喜愛在中秋節往大坑看舞火龍。

抱歉只能送上舊照

Julia感激插畫師完美呈現構想畫面，但料不到舖位出現狀況，她思前想後，深感在店舖親手送上月餅才有意義，加上前路有太多不確定因素，最後決定剎停計劃，「雖然好可惜今年唔可以為大家帶來月餅。不過今日就將呢幅畫送俾大家，我相信好快好快我哋就會同大家再見面聽講過節嘅時候牆內會有雞髀食，好似聽講都會有月餅？？ 無論睇緊呢段文字嘅你喺邊都好，希望你同你嘅摯愛至親唔受時差所限，更希望你哋中間唔會隔着一塊玻璃，可以一齊抬頭曬吓月光。祝大家中秋平安希望你哋同我哋一樣喜歡呢張中秋特別版插畫抱歉只能為大家送上舊照。」最後引用《勿念》的歌詞作寄願。

受邀繪畫插畫的女插畫師亦在IG分享感受。

受邀繪畫插畫的女插畫師亦在IG分享感受。

女插畫師：哭了很多遍

而受邀繪畫插畫的女插畫師NIKITA亦在IG上載插畫，以及與王宗堯夫婦的合照，她更特地走入錄音室，錄唱《勿念》送給兩人，她寫道，「還記得在6月的時候，跟姐姐(Julia)談了一場好長好長的對話，笑完又哭 哭完又笑，數天後，把當天所談的，把宗堯的意思消化後，偷偷地在信紙中夾了這張插畫，希望能為當時的她和他打打氣，跟當年認識的時候一樣，說真的那時候落筆花了很大氣力，確實哭了很多遍。」

祝願王宗堯夫婦有天團圓

她續表示，「數月後，我在想就算這次中秋聯乘不到，也要偷偷地跑到錄音室錄了這條Track，純粹地用當初的inspiration，來記錄當下的感受
（曾發誓再入錄音室就一定要係好重要嘅事lol），不少親友分散各地，未能團圓，但願大家內心平安，儘管未能在一起，心在，仍在，無論身處何地，望著同一個月亮，好好思念，好好生活。」最後，引用《勿念》歌詞「下次 要吃吃喝喝/說說笑笑/與你看看月圓」祝願iJulia和王宗堯有天能團圓，再相約吃煲仔飯。