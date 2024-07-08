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娛樂
2024-07-08 19:54:43

王宗堯太太小食店停業 Julia不捨落淚相信一定會再見

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王宗堯與太太開辦的小食店Happy Belly停業， Julia大感不捨。

王宗堯與太太開辦的小食店Happy Belly停業， Julia大感不捨。

王宗堯與太太 Julia開辦的小食店Happy Belly，分租友利冰室位於太子的舖位惟友利暫停營業，小食店亦只能經營到今日(8日)，明天起便暫停營業。

晚上8時25分，Julia在收銀位置不捨落淚，並向在場人士說︰「多謝各位！多謝晒！」其後她與工作人員把招牌的燈關上。有顧客向Julia表示希望會再見，Julia說︰「係呀！希望原地等啦！」

 

王宗堯太太Julia跟在場人士揮手道別。 Julia不捨落淚。

贈向日葵打氣

Julia昨日(7)透過小食店的社交平台上載一位小妹妹送給她的向日葵，而對方的媽媽表示「搭咗好耐車，所以啲花有啲攰。」她坦言非常感動，並跟對方表示向日葵的花語是希望，多謝他們為她帶來希望。她說︰「聽日8號就係我哋暫時嘅last day, 歡迎大家嚟到飲個茶食個包，講吓笑，開開心心過一日。」不少網民留言表示相信只是暫別，希望店舖有重開的一天。

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王宗堯太太在IG分享收到花的經過。

王宗堯太太在IG分享收到花的經過。

排隊人龍不絕

今日食店按時營業，已經有不少顧客排隊幫襯，商場地庫出現人龍，晚上6時許，小食店表示食物已全數沽清，只餘少量飲品，及後不夠廿分鐘，所有飲品亦同樣售罄。不過，仍有不少顧客不願離去，不少人前來拍照作最後紀念。

及至晚上8時，仍有食客圍聚店外，為老闆娘打氣及送上禮物，基隆茶餐廳的Cat姐也特地過來，送上慰問擁抱，令Julia頓時眼濕濕。

 

小食店IG於晚上6時左右表示食物已售罄。 小食店IG於晚上6時左右表示飲品亦已售罄。 王宗堯太太Julia對小食店的去向暫未有任何想法。 王宗堯太太Julia對小食店的去向暫未有任何想法。

要先處理原先合約

對於小店暫停營業，Julia亦表無奈，「因為要配合商場回收店舖的程序，先處理好原有合約問題，才能傾新租約，暫時都唔清楚需要幾耐時間，除咗原地重開，都會考慮附近合適的地點。」看到大批顧客特地在暫停營業前光顧，Julia坦言非常感動，「開心大家真係鍾意食呢度嘅嘢。」昨日她收到一位小朋友送來的太陽花，也有放在店舖收銀機旁，她表示，「人活著就需要希望，無論過得好或唔好。」

 

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基隆茶餐廳的Cat姐跟Julia相擁。

感謝員工一直留守

對於友利突然結業，Julia坦言，「我哋全部都好突然，完全唔知點應對，沒時間審視自己情緒，已經要處理一連串嘅事，始終Greg(王宗堯)唔喺身邊，要自己一個處理。」問到可感到失望時，她直言，「好複雜，未有時間消化，始終當初冇友利就冇Happy Belly，但咁樣暫停營業又太突然。」接著她要處理事後盤點，放置物資器材，她感激員工們最後幾天仍非常落力，並願意留任，但仍要再商討去向，「大家就像一家人，如果就咁結束可可惜。」

王宗堯太太的小食店門外有不少顧客把握最後機會。(蘇文傑攝) 王宗堯太太的小食店門外有不少顧客把握最後機會。(蘇文傑攝) 王宗堯太太的小食店門外有不少顧客把握最後機會。(蘇文傑攝) 王宗堯太太的小食店門外有不少顧客把握最後機會。(蘇文傑攝) 王宗堯太太的小食店門外有不少顧客把握最後機會。(蘇文傑攝)

不要令自己崩潰

Julia表示王宗堯已知道此事，「佢話相信我嘅決定，相信我可處理。」她坦言，如果容許的話，盡量希望可維持她與丈夫經營的小店。這幾個月間，Julia面對各種突變與衝擊，問到心情時，她坦言一直忙於處理各樣事務，未仍未有時間沉澱情緒，對她來說處理好一切，就是不讓自己崩潰的方法。

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王宗堯太太Julia

王宗堯太太Julia