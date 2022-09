MIRROR成員Alton(王智德)於下周三(21日)33歲生日,適逢中秋佳節,他的官方歌迷會舉辦「Alton生日分享快樂打氣行動2022 Embrace the Needy《膳心中秋關愛長者慈善活動》」,召集「蛋白粉」們(Alton 粉絲匿稱)做義工向長者分發月餅水果等應節物資,Alton亦有在IG限時動態轉發「蛋白粉」的善心行動,並寫道:「Proud of you guys。」