專訪｜王浩信由狀王成新一代「喜劇之王」 姚子羚開心與林子聰合作

由王浩信、姚子羚主演的《狀王之王》，二人挑戰當年由張達明、郭靄明的《狀王宋世傑》，當年的「宋世傑」張達明相隔多年再次演出宋世傑相關劇集，惟他的身份已成為宋世傑父親及該劇的監製。王浩信與姚子羚表示不怕大家比較兩個版本的宋世傑及白玲瓏，他們很有自信表示能演出屬於他們倆的宋世傑及白玲瓏。

張達明版本的《狀王宋世傑》的成功，難免有看過的觀眾會把王浩信及姚子羚的版本作比較。他們表示不太擔心，王浩信認為張達明的版本始終跟新版相隔了很長的時間，雖是同一角色，但題材內容都不同，他的版本傾向查案，公堂戲並不多。子羚表示沒有想太多，惟自己拍攝前有看過不同版本的「白玲瓏」，包括梅艷芳的版本，自己沒有參考太多梅姐或郭靄明的演繹，「我只係想大概知道呢個人物的性格是點，到最後我反而是跟肥仔聰同達明老師劇本去演姚子羚版本的玲瓏，佢係好愛宋世傑、同時令人好歡喜、搞笑嘅一個男人婆。」她更笑謂今次是她的本色演出。

姚子羚拍喜劇不夠信心 無論在訪問當日或是宣傳活動，二人不約而同提到今次拍攝感到大家互相關懷，整個團隊合作都好開心，如一個大家庭。回望《狀王之王》拍攝時間，適逢疫情，當時的防疫措施加重拍攝團隊的負擔，再者劇集要在大陸平台播出，更多東西要注意，包括演員必須剃頭演清代劇集，這個曾是王浩信一度卻步的原因。王浩信表示自覺頭型不好，很擔憂剃頭之後出來效果很差，幸好出來的效果並不是想像中般差，令他放下心頭大石。 重提當時拍攝的情景，二人很感謝遇到張達明及「肥仔聰」林子聰，因為他們都很關注演員的心理質素，「大家都好關心個演員想法，因為想大家都喺一個開心，無壓力環境下工作。」子羚更特別多謝林子聰當時不停買東西給她吃，「我當時愈拍愈瘦，聰導見到我咁就不停買嘢食，要我增肥，唔想我太瘦。」子羚愈拍愈瘦，全因壓力，她坦言自己對拍喜劇沒有太大信心，驚掌握不到節奏，令觀眾笑不出來。

開心與林子聰合作 王浩信開心今次拍攝更可以獲張達明授課，「好多謝達明老師，喺開劇之前揀幾場戲同大家排，等大家早啲去演，又俾意見大家可以點演，好開心今次拍攝有咁嘅條件去做！」特別鍾情拍喜劇的他表示今次可以跟林子聰合作，也是一件美事，他指肥仔聰本身在拍喜劇的經驗上豐富，加上大家都愛看周星馳的喜劇，二人可說是一拍即合，「佢將自己儲落嘅喜劇養份都浸入劇本裡面，作為一個演員拎到呢個劇本真係好鍾意，同埋劇組演員都係充滿喜劇細胞，今次大家都過足戲癮！」